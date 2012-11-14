T24 LogoT24 Logo
Gündem

Leyla Zana da açlık grevine başladı

Leyla Zana, Meclis'teki makam odasında açlık grevine başladı

14 Kasım 2012 21:11

 

Kürt siyasi hareketinin en önemli isimlerinden Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, cezaevlerinde 64 gündür süren açlık grevlerine destek vermek için Meclis’teki odasında açlık gevine başladığını duyurdu.

Diyarbakır'da açlık grevindeki tutuklu ve hükümlüleri geçen hafta ziyaret eden Zana, sonrasında yaptığı açıklamada "hükümeti konuyla ilgili somut adım atmaya" çağırmıştı. Zana, mahkumlarla ilgili de "Hepsini çok zayıflamış gördüm. Manevi olarak benim üzerimde çok ağır bir duygusal etki bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Aysel TuğlukAdil Kurt ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 10 Kasım'da, BDP milletvekilleri Emine Ayna ve Özdal Üçer de 8 Kasım'da açlık grevine başlamıştı. Üçer, T24'e yaptığı açıklamada "Süresiz ve dönüşümsüz  olarak başladığımız açlık grevine, zindanlardaki açlık grevleri son bulana ve  talepler kabul edilene kadar devam edeceğiz" demişti.       

 

ETİKETLER

leyla zanaaçlık grevitbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24