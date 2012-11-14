Leyla Zana da açlık grevine başladı

Kürt siyasi hareketinin en önemli isimlerinden Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, cezaevlerinde 64 gündür süren açlık grevlerine destek vermek için Meclis’teki odasında açlık gevine başladığını duyurdu.

Diyarbakır'da açlık grevindeki tutuklu ve hükümlüleri geçen hafta ziyaret eden Zana, sonrasında yaptığı açıklamada "hükümeti konuyla ilgili somut adım atmaya" çağırmıştı. Zana, mahkumlarla ilgili de "Hepsini çok zayıflamış gördüm. Manevi olarak benim üzerimde çok ağır bir duygusal etki bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Aysel Tuğluk, Adil Kurt ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 10 Kasım'da, BDP milletvekilleri Emine Ayna ve Özdal Üçer de 8 Kasım'da açlık grevine başlamıştı. Üçer, T24'e yaptığı açıklamada "Süresiz ve dönüşümsüz olarak başladığımız açlık grevine, zindanlardaki açlık grevleri son bulana ve talepler kabul edilene kadar devam edeceğiz" demişti.