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Avrupa Parlamentosu'ndan BDP'ye: Demokrasilerde açlık grevlerine yer yok

Avrupalı Parlamenter, Başbakan Erdoğan 'ın çıkışıyla gündeme gelen idam cezasının yeniden uygulanması konusundaki tartışmalara 'Bu tartışmaları çok komik buluyorum' dedi

16 Kasım 2012 17:59

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, "Demokrasilerde açlık grevlerine yer yok. Eğer bir amacınız varsa, girersiniz politikaya, insanları ikna etmeye çalışırsınız" dedi

Hürriyet .com.tr'nin haberine göre, Avrupalı parlamenter, Ankara 'da German Marshall Fund ve USAK'ın ortaklaşa düzenledikleri yuvarlak masa toplantısında açlık grevleri konusundaki soruya karşılık, "Açlık grevi demokrasilerde kabul edilemez bir yöntem" dedi ve bu konuda üç mesaj verdi: "Öncelikle yetkililerin ölüm yaşanmasını engellemelerini bekliyorum. İkinci olarak bugün bir konuda baskı için açlık grevi yapılırken, gelecek hafta bir başka konuda olur. Demokrasilerde bu yöntemle baskı olmaz, bunu kabul etmiyorum. Üçüncüsü ise açlık grevine başlayan vekillerin dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyorum."

Avrupalı parlamenter, bu fikirlerini aynı açıklıkla öğleden sonra görüşeceği BDP 'lilere de söyleyeceğini ifade etti.

 

'İdam tartışmaları komik'

 

Avrupalı Parlamenter, Türkiye 'de son dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın çıkışıyla gündeme gelen idam cezasının yeniden uygulanması konusundaki tartışmalara ise "Bu tartışmaları çok komik buluyorum" diyerek yorum getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin idam cezasının yasaklanmasını öngören iki tane uluslararası konvansiyona imza koyduğunu hatırlatan Oomen-Ruijten, şöyle konuştu: "Başbakan çıkıp bir söz söylüyor, tüm ülke haftalarca bu sözü tartışıyor. Hem de, tıpkı benim de bildiğim gibi, Ak Parti 'nin idam cezasını geri getirmeyeceğini bilerek bu tartışmayı yapıyor. Türkiye, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde idamı yasaklayan iki ayrı uluslararası konvansiyona imza koydu ve onayladı. Şimdi aynı Başbakan'ın idamı yeniden geri getirmekten bahsetmesi bu yapılanlara hiç uymuyor. Bu, komik bir tartışma. Türkiye'de idamın geri geleceğine inanmıyorum. Çünkü hem idamı geri getirme tartışmasını açan, hem de idamı yasaklayan iki konvansiyonu onaylayan aynı kişi..."

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