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Gül: BDP'li vekillerin açlık grevini tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları büyük kaygıyla takip ediyoruz ve açıkçası şiddetle de kınıyorum' dedi

15 Kasım 2012 15:33

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine destek vermek için BDP'li Milletvekillerinin başlattıkları açlık grevini tasvip etmediğini açıkladı. Gül, "Açlık grevlerinin problemlerin çözümüne katkısı olmayacağını düşündüğünü belirterek “Milletvekillerinin, belediye başkanlarının böyle bir yola gitmesini tasvip etmem. Çözüm için çaba göstermesi gereken kişilerin de böyle bir yola girmesinin tasvip edilecek yanı yok"dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kongo Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso’yu Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Görüşmenin ardından konuk cumhurbaşkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Gül, Gazze’deki İsrail operasyonu, açlık grevleri ve idam tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

'BDP’lilerin açlık grevini tavsip etmiyorum'

 

Açlık grevleri ile ilgili daha önce çağrıda bulunduğunu ve bazı görüşmeler de yaptığını hatırlatan Gül, açlık grevlerinin problemlerin çözümüne katkısı olmayacağını düşündüğünü belirterek “Milletvekillerinin, belediye başkanlarının böyle bir yola gitmesini tasvip etmem. Çözüm için çaba göstermesi gereken kişilerin de böyle bir yola girmesinin tasvip edilecek yanı yok. Umarım herkes bir an önce bunu sona erdirir.” dedi.

Başbakan’ın sık sık dile getirdiği ‘idam’ konusu da sorulan Gül “İdam tartışması ile ilgili hükümet, ilgili bakan, başbakan yardımcısı, bu konuda herhangi bir hazırlığın olmadığıyla ilgili açıklamada bulundu” diyerek tartışmalara girmeyeceği sinyali verdi.

İsrail’in Gazze’de başlattığı ve dün geceden beri şiddetlenen saldırıya da değinen Gül bu konuda şöyle dedi:

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları kaygıyla takip ediyoruz. Şiddetle de kınıyoruz. Bu saldırıların olacağı bir süredir konuşuluyordu. Gerekçe olarak da İsrail’de Ocak’ta yapılacak seçimlerden önce böyle bir saldırının yapılacağı yazılıyordu. Daha önceki saldırılar da seçim öncesi yapılmıştı. Çocukların, hamile bir kadının ölenler arasında olduğu göz önüne alınırsa bunu şiddetle kınamak gerekir. ABD’ye de şüphesiz ki İsrail’i ikaz etmesi herkes tarafından beklenmektedir.

 

'FT'ye demecim farklı anlamlara çekilmemeli'

 

Gül, Financial Times’a verdiği demeçte Başbakan’la farklı düşünebildiklerini söylemesi ve bu sözlerin ‘iki başlılık’ tartışmalarını yeniden gündeme getirmesiyle ilgili olaraksa “Sayın Başbakan'ın da aynı zamanda bir parti başkanı olduğunu, dolayısıyla siyasi bir lider olarak söyleminin farklı olacağını, farklı olduğunu, benim ise Cumhurbaşkanı olarak anayasanın bana verdiği sorumluluk çerçevesi içerisinde daha tarafsız olmam gerektiği ve bundan dolayı benim de söylemimin ve üslubumun farklı olacağını söyledim. Bunların farklı anlamlara çekilmesine herhalde gerek yok diye düşünüyorum” dedi.

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