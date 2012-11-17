Açlık grevine karşı 'olağanüstü hal'
17 Kasım 2012 20:36
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Cezaevlerine destek için düzenlenen 48 saatlik 'kitlesel açlık grevi'ne birçok şehirde polis sert müdahale etti.
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BDP 'nin açlık grevlerine destek için düzenlediği 48 saatlik 'kitlesel açlık grevi'ne polis birçok şehirde sert müdahale etti
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Direnen grubu polis, gaz bombası ve tazyikli su kullanarak dağıttı.
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Diyarbakır 'da açlık grevlerine destek vermek amacıyla BDP önünde toplanarak Park Orman’a gitmek isteyen grup polis engeliyle karşılaştı.
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Denizli'de de benzer görüntüler yaşandı. Açlık grevlerine destek olmak amacıyla düzenlenen eylemde grup yürüyüş yapmak isteyince polis gruba biber gazıyla müdahale etti.
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Bazı kişiler gözaltına alınırken, olaylar esnasında vatandaşlar da gazdan etkilendi.
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İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de cezaevinde açlık grevinde bulunanlara destek vermek için iki günlük açlık grevleri başlatıldı.
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Gazeteciler de polis kullandığı gazdan etkilendi
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BDP il binasına kaydırılan grup bu kez burada oturma eylemi yaparken polis Türkçe ve Kürtçe anonslarla eylemlerin Valilik tarafından yasaklandığını duyurdu.
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Diyarbakır'da 'olağanüstü hal' ilan edildi
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Polis, açlık grevine izin vermedi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde de kepenk kapatma eylemi sırasında İdil Caddesi üzerinde toplanan ve aralarında çocukların da bulunduğu grup, yola barikat kurdu.
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