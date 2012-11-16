KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar da açlık grevine başladı

Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması ile anadil önündeki engellerin kaldırılması talepleri ile başlatılan açlık grevleri 66. gününe girerken, Belçika’nın Brüksel kentinde Kürt siyasetçiler ve aydınlar süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladı.

Açlık grevine başlayanlar arasında KONGRA GEL Başkanı Remzi Kartal, KNK Başkanı Tahir Kemalizade, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, PJAK Başkanı Heci Ehmedi, Nizamettin Toğuç, Gazeteci-Yazar Günay Aslan, Yazar Derwiş Ferho, Celal Çortai, Avukat Mahmut Şakar, Sanatçı Seyitxan ve Siyamend Moini bulunuyor.