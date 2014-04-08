Acil servislerde 'yeşil alana' girenler artık ücret ödeyecek

Sağlık Bakanlığı, acil servislere başvuranların yüzde 70’inin acil olmadığının tespit edilmesi üzerine “kırmızı-sarı-yeşil alan” uygulamasına geçti. Bundan böyle artık kusmanın bile bir derecesi olacak. Her kusan kişi acil sayılmayacak, tedavisi yapılacak ama para talep edilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla geçen hafta “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” başlığı ile yayınlanan gönelgede şöyle denildi:

Önce tedavi sonra kodlama

“Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayene sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için ‘Yeşil Alan Muayenesi’ kodlama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.”

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, acillerin gerçekten acil hastalara hizmet vermesi gerektiğini belirterek, “İlk etapta kırmızı-yeşil-sarı alan uygulaması ile gerçek vakaların tespit edileceğini ve yeşil alana giren kişilerin acil servislerde tedavilerinin yapılmayacağını düşünmüştük ama genelge ile yeşil alana giren kişilerin de tedavilerinin yapılacağını ve para talep edileceğini öğrendik” dedi.

Para talep edilecek

TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan,“Türkiye’de insanlar acil vaka sayılmasalarda çeşitli nedenlerle acil servislere gidiyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri de katkı payı ödememek. Acil servislere gidenlerin yüzde 70’i aslında acil değil. Bu servislerin böyle bir çalışma düzeni içinde gerçekten acil vakalara ne kadar hizmet verebildiğini siz düşünün. Sağlık Bakanlığı, bu soruna çözüm bulabilmek için alanlar belirledi. Buna göre, kırmızı ve sarı alanlar acil kabul edilecek ancak yeşil alana giren kişiler acil sayılmayacaktı. Bakanlık yeni yayınladığı genelge ile yeşil alana giren kişilerin de acilde tedavi edilmelerini ancak bu kişilerden para talep edilmesini istiyor. Ki vatandaşlar parayı ya ilaç alırken ya da emekliyse maaşlarından ödeyecekler. Böyle bir uygulama acil servislerin sorununa çözüm olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Ağrınızın rengini belirleyin

Kırmızı alan: Havayolu tıkanıklığı riski, major çoklu travma, sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar, devam eden veya uzamış nöbet, ilaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması, kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı, dolaşım bozukluğu, ciddi ağrı, önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı, şiddet içeren agresif davranışlar, kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar.”

Sarı Alan: Orta derecede kan kaybı, orta derecede solunum sıkıntısı, nöbet geçirme öyküsü (uyanık), ateş yüksekliği olan onkoloji veya steroid kullanan hasta, inatçı kusma, kafa travması olan ancak bilinci açık hasta, kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı, şiddetli karın ağrısı, ekstremite yaralanması, suistimal riski veya şüphesi olan çocuk , stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta.

Yeşil Alan: Sarı ve Kırmızı alan dışındaki rahatsızlıklara sahip olan acile girebilecek. Ancak bunun karşılığında para talep edilecek.