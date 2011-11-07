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Yaşam

Acil servise acillik gelmiyor

Acil servislere başvuran her 4 hastadan birinin durumunun gerçekten acillik olması. Bu da gerçek acil vakalar için tehdit.

07 Kasım 2011 02:00



T24-  İstanbul’da bu yılın ilk altı ayında acil servislere tam 4.5 milyon kişi başvurdu.  Acil servislerde bakılan hasta oranının yüzde 10-15 olması gerekirken, İstanbul’da bu oran yüzde 24’e yaklaştı. İşin vahim tarafı, bu servislere başvuran her 4 hastadan sadece birinin durumunun gerçekten acillik olması. Bu da gerçek acil vakalar için tehdit.


Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’un kamu hastenelerinin acilleri gereksiz yere meşgul ediliyor. Acil servislerde bakılan hasta oranı yüzde 10-15’i geçmemesi beklenirken, İstanbul’da bu oran yüzde 23.5’a vardı. Acillere gelen hastaların sadece yüzde 20’si gerçek acil vakalar. İstanbul Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, “Acile gelen hastaların sadece yüzde 5’i yatırılıyor. Geri kalanlar muayene olup ve reçetelerini alıp evlerine gidiyor. Bu da acillerin gereksiz kullanıldığının bir göstergesi” dedi. Yılın ilk 6 ayında hastanelerin polikliniklerine 19 milyon 288 bin, acillerine ise 4 milyon 511 bin kez başvuruldu.


Şiddet de arttı


Sağlık personeli ve doktorlara yönelik şiddetin yüzde 85-90’ının acillerde meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Dokucu, şu bilgileri verdi: “Acillerde iki gergin taraf karşı karşıya geliyor. Hem çalışanlar hem de hizmet alanlar gergin. Acillerde bazı düzenlemeler yaparak, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Acilleri genişletmek zorundayız. Yeni yaptırmaya tasarladığımız hastanelerin acillerini geniş tutuyoruz. Seyrantepe’de inşaatı devam eden hastanenin acili 4 bin 500 metrekare olacak. Okmeydanı’na 6 bin, Kartal’daki hastaneye 10 bin metrekarelik acil yapmayı düşünüyoruz. Tüm hastanelere acil tıp uzmanlığı klinikleri açılacak” dedi.


‘Ücretsiz’ diye herkes acil servise koşuyor


Hastaların hangi durumların gerçekten acil olduğunu bilemediğini, bu konuda aile hekimlerinden yararlanabileceklerini anlatan Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, kalabalığın bir nedeninin de acil hizmetlerin ücretsiz verilmesi olduğunu hatırlatıyor. Gönüllü aile hekimlerinin mesai saatlerini 12.00-20.00 saatleri arasına kaydırmayı düşündüklerini belirten Dokucu, şöyle konuştu:


Kalp krizi kaçmaz da...


“Hastaların yüzde 35-40’ı acillere 17.00-24.00 saatleri arasında geliyor. 24.00’den sonra gelen hastaların oranı sadece yüzde 10. Demek ki bazı sorunlar aile hekimlerinde pekala çözülebilir. Acillerdeki ‘gereksiz kalabalık’ gerçek acil vakalardaki bazı sorunların gözden kaçmasına yol açabilir. Tamam, kalp krizinin tipik belirtileri vardır, kolay kolay kaçmaz. Ama örneğin bir diyabet hastası bu belirtilerden ilk akla geleni olan göğüs ağrısını hissetmeyebilir. Bu da krizin atlanmasına yol açabilir.”



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