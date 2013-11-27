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Sağlık

'Acil sağlık hizmetine ceza'ya uluslararası tepki

Tam günle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun tasarısında yer alan 'acil sağlık hizmetine ceza' düzenlemesine tıp dünyası tepki gösterdi

27 Kasım 2013 00:32

Tam günle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun tasarısında yer alan “acil sağlık hizmetine ceza ” düzenlemesine uluslararası tıp dünyasından tepki geldi.
İnsan Hakları için Hekimler Organizasyonu (PHR) Kıdemli Baş danışmanı Dr. Vincent Iacopino söz konusu düzenlemenin geçtiğimiz yaz Gezi protestoları sırasındaki doktorları rahatsız etme amacı taşıdığını söyledi. Iacopino “Acil sağlık hizmetleriyle ilgili bu madde hem uluslararası standartlarla, hem tıp etiğiyle; hem de Türk Ceza Kanunu’yla çelişiyor. Geçtiğimiz hafta PHR’nin de aralarında bulunduğu önde gelen tıp grupları Türk Sağlık Bakanı’na, söz konusu maddeyi yasa tasarısından çıkarması için bir mektup gönderdi” dedi.
Tasarının 33. maddesiyle olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenlerin 1 yıldan 3 yııla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Düzenlemeyle, toplumsal olaylarda göstericilere ilk yardım uygulanmasının yasadışı hale getirilmesi mümkün.
 
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