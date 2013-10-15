Acil servisler yoğun mesai yapıyor; acemi kasaplar hastaneye akın etti...

Sakarya'da 2 saat içinde 91 kişi, Kocaeli'de de 195 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. İzmir'de, yaralanan "acemi kasaplar" hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Birçok şehirde bayram dolayısıyla kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Sakarya’da bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalıştığı sırada darbe alan 91 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Özel araçları ve ambulanslarla hastanelere giden acemi kasaplar, yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.

Kocaeli’nde 195 acemi kasap

Kocaeli'de, kurban kesmeye çalışırken yaralanan 195 kişi hastanelere başvurdu.

Kocaeli'de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken el, kol ve bacaklarından yaralanan 95 kişi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne, 30 kişi Gölcük Devlet Hastanesi'ne, 30 kişi de Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaklaşık 40 kişi ise diğer hastanelerde tedavi gördü.

Hastanelerin acil servislerine başvuran acemi kasaplar, yapılan ilk müdahaleden sonra taburcu edilirken, bazı hastaların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kurban kesimi sırada elini kesen Mehmet Tekyıldız da Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parmağına acil servis biriminde dikiş atıldığını anlatarak, "Hayvanı yatırdık, ben hayvanın baş tarafını tutuyordum, hayvan ters dönünce yuların arasında parmağım sıkıştı, baş parmağım da bu sırada kesildi" diye konuştu.

İzmir’de acil servisler kalabalık

İzmir'de, kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

İzmir Kurban Hizmetleri Komisyonunun kent genelinde belirlediği 6 satış, 37 kesim ile 17 satış ve kesim yerinde bayram namazının ardından hareketlilik başladı.

Kurban kesim işleminin başlamasından kısa süre sonra İzmir'deki çeşitli hastanelerin acil servislerinde dikkatsizlik sonucu kendisini yaralayan "acemi kasaplar" yoğunluk oluşturmaya başladı. Kurbanlıklarını kesmeye çalışırken el, kol ve bacaklarında kesi oluşanlar ile büyükbaş hayvanları kontrol etmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelerin acil servislerine geldi.

Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği belirtildi.

İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey ve Güney Sekreterliklerince, bayram süresince özellikle ''acemi kasap''lar dolayısıyla acil servislerde yoğunluk yaşanması ihtimaline karşı, iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenleme yapıldığı da bildirildi.

Gazetecilere ‘acemi kasap’ şakası

Gaziantep'te eline ve kolunu sarıp hastaneye gelen kişi, çıkışta hastane önünde bekleyen gazetecilere şaka yaptığını söyledi.

Kurban keserken kendisini yaralayan "acemi kasaplar"ı bekleyen gazetecilere Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde şaka yapıldı.

Kurban kesimi sırasında yaralanarak acil servise gelen vatandaşları görüntülemek isteyen gazetecileri gören Mehmet Menderes Samancıoğlu (46), eli ve kolunu sarıp koşarak hastaneye geldi.

Hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kurban kesemezsin dediler, iddiaya girdik. Kurban keserken elimi kestim" diyen Samancıoğlu, bir süre sonra sargıları sökülmüş halde çıktı.

Gazetecilerin "Elin kesik değil miydi?" diye sorması üzerine Samancıoğlu, "Ben kameranın olduğu her yerde varım. Ara sıra şaka yapar, insanları güldürürüm. Bugün Kurban Bayramı, insanların neşelenmesini istiyorum. Neşe katmak için böyle bir şaka yaptım" diye konuştu.

Öte yandan, kurban keserken yaralanan onlarca kişi hastanede tedavi altına alındı.