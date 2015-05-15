Abdullah Gül'den Meral Akşener açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meral Akşener ile ilgili iddianın sorulması üzerine, "Çok fazla dikkate alınacak şeyler değil. Meral Hanım'ı herkes bilir. Çok saygıdeğer bir hanımefendidir. Herkes gibi ben de üzüldüm" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazını Beykoz Kavacık'ta bulunan Hasan Yavuz Camii'nde kıldı. Gül'e cami çıkışı Meral Akşener ile ilgili iddia soruldu.

Gül, “Çok fazla dikkate alınacak şeyler değil. Meral Hanım'ı herkes bilir. Çok saygı değer bir hanımefendidir. Çok eski arkadaşımızdır. Herkes gibi ben de üzüldüm. Yeri geldiğinde mert olduğunu da herkes bilir. Çok takmamak lazım, kimse inanmamıştır" diye konuştu.