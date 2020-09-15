Abdulkadir Selvi: Duygu Delen'in şüpheli şekilde öldüğü evde çok yoğun kan izleri tespit edildi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde yoğun kan izlerinin tespit edildiğini yazdı. Selvi, kan izlerinin Duygu Delen'e mi yoksa Mehmet Kaplan'a mı ait olduğunu henüz tespit edilemediğini belirtti.

Selvi, "Mehmet Kaplan ile Duygu Delen’in birlikte olduğu evde çok yoğun kan izleri tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde Duygu Delen’in telefonunda eski erkek arkadaşına ait fotoğrafları görünce sinirlendiğini, gardırobun camına yumruk attığını, cam kesikleri ile elinin kanadığını, Duygu Delen’in telefonunu almak istemesi üzerine tokat attığını anlatmıştı. Giriş kapısının iç kolunda, banyo ve yatak odası arasındaki antrenin duvarında, birlikte oldukları genç odasının kapı iç kolunda, oda zemininde, balkon kapısının iç kısmında, balkon zemininde ve balkonun korkuluklarında, genç odasının banyo ve zemini ile odada bulunan iki yatakta yoğun olarak kan izleri tespit edildi. Ancak bu izlerin sadece Mehmet Kaplan’a mı ait olduğu, Duygu Delen’in kan izlerinin bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Ayrıca Mehmet Kaplan’ın yumruk attığını söylediği gardırobun aynalı camı kırılırken, gardıroba ait mobilya parçasının da kırılarak yerde olduğu tespit edildi

Duygu Delen, yakın çevresindekilerin anlatımına göre yaşamayı seven, hayat dolu genç bir kızdı. Daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’la bir araya geldiği evin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. O günden bu yana Duygu Delen intihar mı etti, yoksa atıldı mı sorusu aydınlatılmayı bekliyor. Duygu Delen’in giysilerinden ve vücudundan alınan örneklerin incelenmesinde Mehmet Kaplan’a ait DNA örnekleri tespit edildi.

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