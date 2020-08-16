Şule Çet dosyasında uzman mütalaasıyla davanın seyrini değiştiren Prof.Dr. Dokgöz, Duygu Delen'in şüpheli ölümünü yorumladı: Gerçek er ya da geç ortaya çıkar

Şule Çet dosyasında hazırladığı mütalaasıyla davanın seyrini değiştiren Prof. Dr. Halis Dokgöz, Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin, "Gerçek er ya da geç ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Dokgöz bu tür davalarda olay yeri inceleme, kişilerin ifadeleri ile otopsi bulgularının hayli önemli olduğunu söyledi. Dokgöz “Otopsi sırasında bir dış etki var mı? Yani düşme, çarpmanın dışında boğmaya yönelik ya da buna benzer, vücudun beklenmedik bölgelerinde düşme ile alakası olmayan, başka bir travma var mı? Bunlara bakmak gereklidir” dedi.

Prof. Dr. Dokgöz şöyle devam ediyor:

“Bu tür olaylarda biz genellikle cinsel istismar da görebiliyoruz. Böyle bir bulgu var mı? Hem saldırgan hem de kurban herhangi bir madde, alkol- uyuşturucu gibi, kullanmış mı? Tüm bu bilgiler bir araya geldikten sonra yorum yapılabilir. İtmeyle mi çarpmayla mı düştü? Yoksa intihar mı etti? O zaman ortaya çıkar. Gerçek er ya da geç ama mutlaka ortaya çıkar. Şule Çet davası için hazırladığımız raporda da hatırlayacaksınız boyundaki yaraların düşme ile olup olmayacağı tartışma konusuydu. Düşme ile o tür bir yaralanmanın görülemeyeceği, çok çok nadir olabileceği raporunu vermiştik ki mahkeme süreci değişmişti. O nedenle otopsi raporu ve tüm bulguların aynı anda değerlendirilmesi lazım. Şu an Duygu Delen davasında ‘gizlilik’ kararı olduğu için otopsi raporlarına ulaşılamıyor. Net konuşmak şimdilik mümkün değil. Delilleri görmek lazım.”

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