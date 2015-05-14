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Politika

ABD’li araştırma şirketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

Ankete göre, alacağı oy seçimlerde kilit rol oynayan HDP barajı aşıyor...

14 Mayıs 2015 20:31

Uluslararası alanda tanınan ABD’li şirket Benenson Strategy Group, 2-7 Mayıs tarihleri arasında 7 Haziran'da genel seçime girmeye hazırlanan Türkiye için bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, AKP yüzde 37, CHP yüzde 30, MHP yüzde 14, HDP ise yüzde 10 oranında oy alıyor.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, şirketin ocak, şubat, mart, nisan aylarında ve mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği anketlerde partilerin oy oranındaki değişimler de ayrıntılı olarak yer aldı. Buna göre AKP’nin oy oranında ocak ayından bugüne kadar yüzde 4 azalma oldu. Aynı dönemde CHP’nin oylarında ise yüzde 4 artış gerçekleşti. Nisan ayında yüzde 11 olarak bulunan HDP oylarında ise mayıs ayı anketine göre yüzde 1 azalma meydana geldi. MHP’nin oy oranında ise değişiklik olmadı.

Başbakanlık anketinde de önceki aylar ile mayıs anketi arasında önemli değişim görüldü. Şubat ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu, yüzde 18’lik bir farkla Kılıçdaroğlu’nun önündeydi. Ancak nisanda bu oran yüzde 13’e, mayısta yüzde 3’e indi. Ocak, şubat, mart, nisan aylarında yapılan anket, Kemal Kılıçdaroğlu lehine 5 puanlık bir artış getirirken, Davutoğlu’nda da 5 puanlık azalma oldu.

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