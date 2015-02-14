ABD'den 'Neredesin Başkan?' diyen Erdoğan'a cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'ABD'de üç Müslüman gencin öldürülmesi sonrası ABD Başkanı Barack Obama'yı "sessiz kalmakla" suçlayan eleştirilerini kabul etmediklerini söyledi.

Obama, geçtiğimiz salı günü, North Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill Kasabası'nda üç Müslüman gencin öldürülmesi ile ilgili 72 saat sonra açıklama yaparken, Psaki, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Dualarımız ve düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostları ile birlikte. Chapel Hill toplumunun acılı ailelere gösterdiği destek bizi derinden etkiledi. Olay elbette ki araştırılıyor. Ancak, hiç kimse Bakan Kerry'nin, bu binada çalışanların, insan olarak, kayıplar ve aileleri için neler hissettiklerini sorgulamamalı" dedi.

Psaki, "Erdoğan'ın sözlerine ne diyeceksiniz" sorusuna da, "Az önce söylediklerimi" yanıtı verdi. Psaki, "Yani Erdoğan'ın eleştirilerini kabul etmiyor musunuz" sorusunu "Doğru" diye yanıtladı.