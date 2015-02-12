Katledilen üç Müslüman genç için basına tepki

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill kentinde Müslüman bir ailenin üç üyesi silahlı saldırıda öldürüldü. ABD polisi, cinayetle ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. ABD ve Batı basını Müslümanlara yönelik bu saldırıyı görmezden gelmekle suçlanıyor. Yerel saatle 17.15′te meydana gelen saldırıda üç Müslüman genç başlarından vurularak öldürüldü.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nde eğitim gören 23 yaşındaki Deah Şaddy Barakat ve 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed ile 19 yaşındaki Razan Muhammed Ebu Salha üniversitenin kampüsünde silahlı saldırıya uğradı. Başlarına kurşun sıkılarak öldürülen üç Müslüman gençlerden ikisi üniversite öğrencisiydi. Diğeri de önümüzdeki yıl üniversiteye başlayacaktı.

Gözyaşları sel oldu

Taraf'ta yayımlanan habere göre, Öldürülen gençlerden Shaddy Barakat’in babası Namee Barakat ve annesi Layla Barakat, düzenlenen yürüyüşte gözyaşlarına hakim olamadı North Carolina Üniversitesi, Diş Hekimliği fakültesinde öğrenciliğini yürüten Shaddy Barakat, eşi Yusor Mohammad ve kız kardeşi Razan Mohammad Abu-Salha anısına çiçekler bırakıldı

Cinayeti görmezden gelen basına tepki

Ortadoğu’daki her gelişmeyi saniye saniye aktaran ve canlı yayınlar yapan ABD basının 3 Müslüman gencin katledilmesini görmezden gelmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi. “ChapelHillShooting” hastagiyle Twitter’da paylaşılan mesajlarda ABD medyasının iki yüzlülüğüne tepki gösterildi. Florida Barry Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halid Beydun “Müslümanlar, ancak tetiği çektiklerinde haberlere çıkıyorlar, vurulduklarında değil. Chapel Hill cinayetlerinin medyada yer almaması da bunu ispatlıyor” mesajını paylaştı.