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Dünya
Deutsche Welle

ABD’de 3 genç Müslüman öldürüldü

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde aynı aileye mensup 3 genç Müslümanın başlarından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Polisin, nefret suçu işlenmiş olabileceği üzerinde durduğu açıklandı.

11 Şubat 2015 20:55


ABD'nin Kuzey Caroline eyaletine bağlı üniversite kenti Chapel Hill'de 3 genç Müslüman salı akşamı evlerinde başlarından vurularak öldürüldü. Polisin verdiği bilgilere göre, şüpheli 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, dişçilik bölümü öğrencisi Deah Shaddy Barakat, eşi Yusor Mohammad ve eşinin kız kardeşi Razan Mohammad Abus-Salha'nın kaldığı eve baskın yaparak, kurbanlara ateş açtığı öne sürülüyor.

Der Spiegel dergisinin internet portalındaki habere göre, Hicks, olayın ardından polise teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, kurbanlarla park yerinde tartıştığını öne sürdü. Polisin söz konusu bilgileri incelediği belirtildi.

Nefret suçu mu?

Hicks'in Facebook sayfasında, dinlerden nefret ettiğini gösteren paylaşımlara rastlandığı iddia ediliyor.

ABD'deki Müslümanlar, 3 gencin inançları nedeniyle öldürüldüğünü düşünüyor. Kurban kadınların başörtülü olduğu ve her üçünün de inançlı Müslümanlar olduğu belirtiliyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi açıklamasında, “3 kişi Müslüman oldukları için öldürüldü. Amerika için çok üzücü bir akşam” ifadeleri kullanıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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