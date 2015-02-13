ABD'de binler öldürülen 3 Müslüman genç için toplandı, futbol sahasında cenaze namazı kıldı

ABD'de öldürülen 3 Müslüman üniversite öğrencisi toprağa verildi. Öğrencileri son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Cemaat namazı futbol sahasında kıldı. FBI cinayetlerle ilgili paralel bir soruşturma yürüteceğini ve "nefret cinayeti" olasılığını da göz önünde bulunduracaklarını açıkladı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde öldürülen 3 müslüman gencin cenazesine binlerce kişi katıldı.

ntv.com.tr'de yayımlanan habere göre, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren cenaze namazı gençlerin eğitim gördüğü üniversitenin futbol sahasında kılındı.

Anma törenine Kuzey Carolina Valisi Pat McCrory, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi Rektörü Randy Woodson ve Kuzey Carolina Üniversitesi Rektörü Carol Flot'un da arasında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

"Dua Akşamı" adı verilen anma törenine eyaletin farklı kesimlerinden insanlar ile farklı inanç gruplarının katılması dikkati çekti.

Yüzlerce katılımcıyı soğuk hava ve şiddetli rüzgar etkilemezken, rüzgardan mumlar yakılamadığı için kurbanları anmada cep telefonlarının ışıkları kullanıldı.

Gözü yaşlı aile çocuklarının nefret suçu kurbanı olduğunu belirterek adalet istedi. 3 müslüman genç için ABD'nin başkenti Washington'da da bir anma töreni düzenlendi

3 gence yönelik saldırı özellikle basında yer bulmaması nedeniyle Müslüman toplumun büyük tepkisini topluyor.

ABD'nin Chapel Hill kasabasında üniversite öğrencisi olan 3 Müslüman genç evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü. Polis ilk soruşturmanın otopark kavgasına işaret ettiğini açıkladı. Ancak saldırının asıl nedeninin "İslamofobi" olabileceği ihtimali gözardı edilmiyor.

Teslim olan katil zanlısı Craig Stephen Hicks'in sosyal medya üzerinden din karşıtı söylemlerde bulunması bu şüpheyi güçlendiriyor.

Kurbanların yakınları zanlının gençleri daha önce de tehdit ettiğini ve olayın Müslümanlara nefretten kaynaklandığını savunuyor.

