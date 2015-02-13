Erdoğan, öldürülen Müslüman öğrenciler için Obama'ya seslendi: Neredesin Başkan diyorum

ABD'de öldürülen üç Müslüman öğrenci konusunda ABD Başkanı Barack Obama'ya seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Neredesin ey Başkan" diyorum ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Obama ve Yardımcısı Joe Biden'ın, öldürülen öğrenciler için hiçbir açıklama yapmamasını da 'manidar' olarak değerlendirdi.

Erdoğan şunları söyledi: "Amerika’ya yakın olduğum için buradan belirtmem gerekiyor. 3 Müslümanın öldürülmesi noktasında özellikle Başkan Obama, Kerry ve Biden'ın şu ana kadar hiçbir açıklama yapmamış olması manidardır. Bunlar terörist değil, bunlar Suriyeli Müslüman. Sayın Obama'ya sesleniyorum, neredesin başkan diyorum, Biden'a sesleniyorum neredesiniz diyorum. Siz bu tip olayda sessiz kalırsanız dünya da size sessiz kalacaktır. Dünya 5'ten büyüktür. Ölenlere rahmet diliyorum, öldüreni de lanetliyorum."

3 Müslüman gencin öldürülmesi

Kuzey Carolina Üniversitesi yakınlarındaki Chapel Hill’de üç Müslüman öğrenci vurularak öldürüldü. Salı günü yerel saatle 17.11’deki silah sesleri üzerine akademisyenler ve öğrencilerin yaşadığı apartmana giden polis, üç gencin cesedini buldu.

Polis, ölenlerin kimliğini 23 yaşındaki Deah Shaddy Barakat, 21 yaşındaki Yusor Muhammad ve 19 yaşındaki Razan Muhammad Ebu Salha olarak açıkladı. Yusor Muhammed’in Deah Shaddy Barakat’in eşi, Razan Muhammed Ebu Salha’nın ise kardeşi olduğu belirtildi.