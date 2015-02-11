ABD'de 3 Müslüman öğrenci öldürüldü

Kuzey Carolina Üniversitesi yakınlarındaki Chapel Hill’de üç Müslüman öğrenci vurularak öldürüldü. Salı günü yerel saatle 17.11’deki silah sesleri üzerine akademisyenler ve öğrencilerin yaşadığı apartmana giden polis, üç gencin cesedini buldu.

Polis, ölenlerin kimliğini 23 yaşındaki Deah Shaddy Barakat, 21 yaşındaki Yusor Muhammad ve 19 yaşındaki Razan Muhammad Ebu Salha olarak açıkladı. Yusor Muhammed’in Deah Shaddy Barakat’in eşi, Razan Muhammed Ebu Salha’nın ise kardeşi olduğu belirtildi.



Polise teslim olan 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks cinayetlerle ilgili olarak tutuklandı. Sosyal medyada cinayetlerin ‘yakın mesafeden infaz’ tarzında işlendiği ve kurşunların gençlerin kafalarına isabet ettiği iddia edildi.





Chapel Hill polisi, olayın nedenini araştırdıklarını belirterek “Topluma yönelik herhangi bir tehdidin sürdüğüne inanmamız için herhangi bir sebep yok” dedi.