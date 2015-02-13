T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama öldürülen Müslüman gençler için ilk kez konuştu: Olay zalim ve kabul edilemez

ABD Başkanı Barack Obama, öldürülen üç Müslüman gencin ailelerine ve dostlarına eşiyle birlikte taziyelerini sunduğunu söyledi

13 Şubat 2015 23:32

ABD Başkanı Barack Obama, Michigan'da öldürülen 3 Müslüman genç için ilk kez konuştu ve olayın zalim ve kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Obama yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Carolina'nın Chapell Hill kasabasında, Deah Barakat, Yusor Muhammed Ebu Salha ve Razan Muhammed'in "acımasız ve gaddar biçimde" öldürülmesiyle ilgili Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), dün soruşturma başlattığını kaydetti.

Yerel yetkililerin devam eden soruşturmalarına ek olarak FBI’ın da bu konuda federal kanunların ihlal edilip edilmediğini belirlemek için adımlar attığını belirten Obama, "ABD’de hiç kimse, kim olduğu, görünüşü veya ibadet şekli nedeniyle hedef alınmamalı" ifadesini kullandı.

Eşi Michelle Obama ile birlikte kurbanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Obama, açıklaması şöyle sürdürdü: "Bu genç Amerikalıların cenazesindeki çok büyük katılımda gördüğümüz gibi, hepimiz tek bir Amerikan ailesiyiz. Ne zaman aramızdan biri vaktinden önce bizlerden alınırsa, onların nasıl yaşadığını hatırlayacağız ve kurbanlardan birinin sözleri de bizlerin yaşantısına ilham olmalı: 'Amerika’da büyümek bir nimet.' Yusor söyledi geçenlerde. Nereden geldiğiniz fark etmez. Birçok farklı yerden, farklı geçmişten ve dinden gelen birçok farklı insan var ama burada hepimiz biriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika gezisinde, öldürülen üç genç için suskun kalan ABD Başkanı Obama'ya "Neredesin başkan diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

ETİKETLER

barack obamacumhurbaşkanırecep tayyip erdoğanabdmüslümanöğrenci

İlgili Haberler

ABD'de 3 Müslüman öğrenci öldürüldü

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde aynı aileden üç Müslüman öğrenci silahla vurularak öldürüldü

Erdoğan, öldürülen Müslüman öğrenciler için Obama'ya seslendi: Neredesin Başkan diyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de öldürülen 3 Müslüman öğrenci konusunda Obama'nın hiçbir açıklama yapmamasının manidar olduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri: ABD'de öldürülen üç gencin ölümü soruşturulmalı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD'de öldürülen üç Müslüman gencin daha iyi bir dünya için çaba gösterdiklerini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24