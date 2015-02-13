Obama öldürülen Müslüman gençler için ilk kez konuştu: Olay zalim ve kabul edilemez

ABD Başkanı Barack Obama, Michigan'da öldürülen 3 Müslüman genç için ilk kez konuştu ve olayın zalim ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Obama yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Carolina'nın Chapell Hill kasabasında, Deah Barakat, Yusor Muhammed Ebu Salha ve Razan Muhammed'in "acımasız ve gaddar biçimde" öldürülmesiyle ilgili Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), dün soruşturma başlattığını kaydetti.

Yerel yetkililerin devam eden soruşturmalarına ek olarak FBI’ın da bu konuda federal kanunların ihlal edilip edilmediğini belirlemek için adımlar attığını belirten Obama, "ABD’de hiç kimse, kim olduğu, görünüşü veya ibadet şekli nedeniyle hedef alınmamalı" ifadesini kullandı.

Eşi Michelle Obama ile birlikte kurbanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Obama, açıklaması şöyle sürdürdü: "Bu genç Amerikalıların cenazesindeki çok büyük katılımda gördüğümüz gibi, hepimiz tek bir Amerikan ailesiyiz. Ne zaman aramızdan biri vaktinden önce bizlerden alınırsa, onların nasıl yaşadığını hatırlayacağız ve kurbanlardan birinin sözleri de bizlerin yaşantısına ilham olmalı: 'Amerika’da büyümek bir nimet.' Yusor söyledi geçenlerde. Nereden geldiğiniz fark etmez. Birçok farklı yerden, farklı geçmişten ve dinden gelen birçok farklı insan var ama burada hepimiz biriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika gezisinde, öldürülen üç genç için suskun kalan ABD Başkanı Obama'ya "Neredesin başkan diyorum" ifadelerini kullanmıştı.