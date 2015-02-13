BM Genel Sekreteri: ABD'de öldürülen üç gencin ölümü soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Chapel Hill'de üç Müslüman gencin öldürülmesinin "nefret suçu" ihtimali de gözönünde bulundurularak, derinlemesine soruşturulmasını istedi.

Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD'de öldürülen üç Müslüman gencin "daha güzel bir dünya için çaba gösterdiklerini" vurgulayarak, cinayetin "nefret suçu" ihtimali de gözönünde bulundurularak derinlemesine soruşturulması çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın binlerce ABD'li ve dünyanın birçok köşesinden insanların üç gencin yasını tutmak için biraraya gelmesi dolayısıyla çok duygulandığını belirtti.

Dujarric, Genel Sekreter'in, öldürülen gençler Deah Barakat, Yusor Muhammed Ebu Salha ve Razan Muhammed'in ailelerine taziyelerini sunduğunu ve yetkililerden olayı "nefret suçu" ihtimalini de içerecek şekilde derinlemesine soruşturmalarını istediğini söyledi.

Dujarric açıklamasında, Genel Sekreter Ban'ın, "Dinlerin öğretilerinin çarpıtılıp ayrılık tohumlarının ekilerek gerginliğin artırılmaya çalışıldığı bir dönemde bu üç genç, küresel vatandaşlığın en güzel örneklerini sergileyerek herkes için daha güzel bir dünya kurma amacı yolunda şefkatle çalıştılar" ifadelerine yer verdi.

Salı günü Chapel Hill'de 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.

Polis, otoparkla ilgili bir komşu anlaşmazlığı ihtimali üzerinde dururken katil zanlısı Hicks'in sosyal medyada kendini "ateist" olarak tanımlaması ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği şüphesine neden olmuştu.