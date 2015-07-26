ABD: Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları kendini savunma hakkıdır

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey, Türkiye'nin Kandil'de PKK'ya yönelik yaptığı operasyonlara ilişkin, "PKK'nın terörist saldırılarına karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin kendini savunma hakkına tamamen saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Baskey, yaptığı yazılı açıklamada, "PKK'nın terörist saldırılarına karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin kendini savunma hakkına tamamen saygı duyuyoruz. ABD'nin terör örgütleri listesinde olan PKK, terörist eylemlerinden vazgeçerek Türkiye hükümetiyle diyalog içine girmelidir" ifadesini kullandı.

Baskey, açıklamasında, "Aynı zamanda, tansiyonun azaltılması ve iki taraf da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için 'çözüm süreci'ne bağlı kalmayı sürdürmelidir. Şiddet, uzun vadeli güvenlik ve gelişimi açısından Türkiye vatandaşlarının yararına değildir" görüşüne yer verdi.