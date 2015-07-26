Huber Köşkü'ndeki üçlü zirveden 'operasyonlara sonuna kadar devam' kararı

Dün akşam saatlerinde Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in katılımıyla gerçekleşen devletin üçlü zirvesinden IŞİD ve PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda "Sonuna kadar gidelim" kararı çıktı.

Operasyonların yer yer basına bilgi vermeden sürdürüleceği, böylece örgütlerin önceden herhangi bir şekilde haberlerinin olmamasının sağlanacağı kaydedildi.

'Sonuna kadar devam'

Öte yandan devletin zirvesinde operasyonlar için sonuna kadar gidilmesi kararı alındı. Erdoğan ve Davutoğlu'nun, tüm terör örgütlerine karşı güçlü ve etkili hamleleri devam ettirme kararı verdikleri ifade edildi.

Takvim'e değerlendirmelerde bulunan bir üst düzey yetkili, "Devletin zirvesinde kararlılık çok net. Terörle mücadele konusunda adeta çelik bir irade söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan doğrudan iletişim halinde. Ankara'da yapılan toplantılardan önce ve sonra atılacak tüm adımları ve neler yapılması gerektiğini istişare ettiler. Bu uyum ve güçlü irade ile sonuna kadar gidilecek" ifadelerini kullandı.