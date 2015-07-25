Huber Köşkü'ndeki üçlü zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaklaşık 3 buçuk saat süren ikili görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de 17.40 sıralarında Huber Köşkü'ne geldi. Üçlü zirve yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Orgeneral Necdet Özel arasındaki üçlü zirve sona erdi.
Genelkurmay Başkanı Özel'in Huber Köşkü'ne 17.40 sıralarında gelmesiyle Davutoğlu ve Erdoğan arasında süren ikili zirve üçlü zirveye dönüştü.
Üçlü zirvede TSK'nın IŞİD ve PKK hedeflerine yönelik başlattığı operasyonda, hangi ilave tedbirlerin alınacağı masaya yatırıldı.
Başbakan Davutoğlu üçlü zirve sonrası gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle görüşecek.