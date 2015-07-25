3 dalgada 159 uçak, 400 IŞİD ve PKK noktasını hedef aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önceki geceyarısı IŞİD mevzilerini, bu gece de Kuzey Irak'taki PKK kamplarını da kapsayan hava operasyonlarına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Üç dalga olarak gerçekleşen operasyon kapsamında 159 uçak 400 IŞİD ve PKK noktalarını hedef aldı.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Hande Fırat'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Önceki gün gece yarısı, aralarında F-16'ların da bulunduğu 4 ayrı askeri üsten kalkan 65 uçak hedefleri vurduktan sonra tekrar üslere döndüler. Uçaklar mühimmatlarını tamamladılar. Ardından sabah 09.30'da operasyonun ikinci dalgası başlatıldı. Bu operasyonda 69 uçak askeri üsten havalandı. Saat.12:30'a kadar süren operasyonda PKK kampları hedef alındı. Hava operasyonunun üçüncü dalgası ise öğlen saatlerinde 25 uçağın askeri üslerden havalanarak keşif uçuşlarıyla belirlenen hedefleri vurmasıyla gerçekleşti. Belirlenen 400 hedef vuruldu."