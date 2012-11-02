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Dünya

ABD: Sandy fırtınasında ölenlerin sayısı 90

4,6 milyon dolayında insanın elektrikten yoksun olduğu, bölgenin birçok yerinde yakıt darlığı çekildiği belirtildi

02 Kasım 2012 10:49

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey-doğu kıyılarında büyük yıkıma yol açan Sandy fırtınasında ölenlerin sayısı 90'a ulaştı. Karayipler'de 69 kişinin ölümüne neden olan fırtına, üç gün önce ABD'yi vurmuştu

Sadece New York'ta 38 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda insanın da kayıp olduğu belirtildi.

12 eyalette yaklaşık 4,5 milyon kişi hâlâ elektriksiz. Bu eyaletlerde yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Amerikan ordusunun New York'ta bir milyon kişilik yemek ve içme su dağıtacağı açıklandı.

Kurtarma ekiplerinin dolaştığı evlerden hala cesetler çıktığı bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Hasar tespiti yapan Eqecat adlı kuruluş, fırtınanın verdiği zararın 50 milyar doları bulacağını açıkladı. Şirketin daha önceki tahmini bunun yarısı kadardı.

 

'İklim değişikliği'

 

New York'ta metro seferlerine Perşembe günü kısmen başlandı. Doğu Nehri'nin altından geçen 7 tünelden dördü hâlâ sular altında. Yollardaki trafiği azaltmak için toplu taşıma araçlarından geçici olarak ücret alınmamaya başlandı.

New Jersey'deki birçok benzin istasyonu kapalı. Açık olan benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştuğu ve sıra kavgalarının yaşandığı belirtiliyor.

En az üç kişi taşıyan araçların Manhattan'a geçmesine izin veriliyor. New York'ta birçok ev ve işyerine Cumartesi elektrik verilmesi planlanıyor. Ancak yetkililer, bazı bölgelerin haftalarca elektriksiz kalabileceğini söyledi.

Bu arada New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, iklim değişikliğiyle mücadele politikası nedeniyle Obama'ya destek belirtti. Eskiden Cumhuriyetçi şimdi de bağımsız olan Bloomberg, Sandy fırtınası gibi felekatlerin iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. (BBC Türkçe)

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