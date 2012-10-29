ABD'de Sandy uyarısı Kıyı bölgelerinden uzak durun!

ABD tarihindeki en şiddetli kasırgalardan biri olarak tanımlanan Sandy Kasırgası nedeniyle yüz binlerce kişinin yüksek bölgelere kaçışı sürüyor. Kasırganın merkezinin bu gece New Jersey, New York ve Long Island'a ulaşması bekleniyor. Kasırga, bazı bölgelere bir metre kalınlığında kar getirebilir.

ABD Kasırga Merkezi (NHC) yetkilileri, doğu kıyısında 50 milyon insanı etkilemesi beklenen 1600 kilometre genişliğindeki Sandy Kasırgası'nın Pazartesi sabahı itibarıyla güç kazandığını, yaklaşık 3,5 metre yüksekliğinde dalgalara yol açtığını belirtti.

ABD tarihindeki en şiddetli kasırgalardan biri olarak tanımlanan Sandy Kasırgası'nın bölgede etkili olan diğer hava sistemiyle birleşerek "süper fırtına"ya dönüşebileceği uyarısında bulunan yetkililer, bu durumda kasırganın doğu kıyısından Büyük Göller Bölgesi'ne kadar 1280 kilometrelik bir alanda tahribata yol açabileceği ve Batı Virginia'daki dağlık bölgelere yaklaşık 1 metre kalınlığında kar düşebileceğini ifade etti.

Kasırganın merkezinin, bu gece New Jersey, New York ve Long Island'a ulaşması bekleniyor. Şiddetli yağışların başladığı bölgede yaşayan yaklaşık 20 milyon kişiye kıyı bölgelerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Yetkililer, kasırganın yol açtığı dalgaların Manhattan'ın aşağı kesimlerinde sele yol açabileceği, metro tünellerini su basabileceği ve enerji ile iletişim hatlarına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Obama programını iptal etti

Başkan Barack Obama, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey ve Pennsylvania dahil olmak üzere dokuz eyalette olağanüstü durum ilan etti.

Beyaz Saray, Obama’nın seçim kampanyası kapsamında yarın Wisconsin eyaletinde yapacağı ziyaretleri iptal ettiğini, Obama’nın kasırga hakkındaki gelişmeleri takip etmek için Beyaz Saray’da bulunacağını açıkladı.

Washington'da kalmak için bugün Florida'da katılması planlanan seçim kampanyasını iptal eden Obama, hükümetin her tür önlemi aldığını söyledi. Obama, sadece sekiz gün sonra ikinci dönem başkanlık yapabilmek için başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney ile kozlarını paylaşacak.

Sel tehdidi nedeniyle tüneller kapatıldı

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Manhattan'ın aşağı kesimlerinde yaşayan 375 bin kişinin tahliye edilmesi talimatını verdi. Vali Andrew Cuomo ise sel tehdidine karşı kentin iki önemli tüneli Holland ve Battery tünellerinin TSİ 18.00’dan itibaren kapatılacağını açıkladı.

New Jersey Valisi Chris Christie ise, düzenlediği basın toplantısında, "Bu sıradan bir fırtına değil. O yüzden aptallık yapmayın, derhal evlerinizi terk edip daha yüksek ve güvenli bölgelere gidin" dedi.

Ulaşım ve borsa felç

Havaalanları ve tüm resmi ve özel kurumların kapatıldığı, ulaşımın felç olduğu doğu kıyısında yüz binlerce kişiye idari izin verildi.

Yetkililer, deniz kıyısındaki yerleşim birimlerinde yaşayanları kurtarma ekipleri ve acil durum çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atmamak için bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

New York Borsası ve Nasdaq dahil borsalar, 27 yıl aradan sonra ilk kez hava durumu nedeniyle kapatıldı.

Nükleer reaktörler kapatılabilir

ABD’li yetkililer, doğu yakasının yanı sıra iç bölgelerdeki eyaletleri etkileyen Sandy Kasırgası'nın birçok nükleer reaktörün de kapatılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Kapatılması muhtemel reaktörler, Maryland’deki Calvert Cliffs, Peach Bottom ve Three Mile Island; Pennsylvania’daki Limerick ve Susquehanna nükleer santrallerinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD’nin doğu yakasındaki petrol rafinelerinin üçte ikisinin faaliyetini durdurduğu ifade edildi.

Saatteki hızı 136 ila 281 kilometre arasında değişen ulaşan rüzgarlara yol açan Sandy Kasırgası, Karayipler'de 65 kişinin ölümüne neden olmuştu.