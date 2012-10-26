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Dünya

Sandy Kasırgası Karayipler'i vurdu: 21 ölü

Kasırganın Jamaika, Haiti ve Küba'yı vurduktan sonra Bahama adalarına ilerlediği bildirildi

26 Ekim 2012 14:20

Meksika Körfezi'nin güneyinde etkili olan Sandy Kasırgası, Karayipler'i de vurdu. Küba, Haiti ve Jamaika'da toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.

Hızı zaman zaman 175 kilometreyi bulan kasırga; Jamaika, Haiti, Bahamalar ve Küba'da büyük hasara yol açtı.

Kasırga evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Birçok bölgeyi su bastı.

Küba'da halka yardım etmek için itfaiyenin yanısıra ordu da seferber oldu.

Sandy Kasırgası'nın önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını da etkisi altına alması bekleniyor.

ABD'li yetkililer, özellikle Florida eyaletinin kıyı bölgelerinde yaşayanların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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