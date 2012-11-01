Sandy rafineriyi vurdu, New York'ta sızıntı

ABD'de günlerdir etkili olan Sandy Kasırgası 45 can aldı, milyarlarca dolar zarara yol açtı. Kasırganın etkili olduğu New York'ta bir petrol rafinerisinden 300 bin galon mazot denize sızdı.

Kanada'ya doğru ilerleyen Sandy Kasırgası'nın ABD'ye faturası ağır oldu. ABD'nin doğu kıyısını vuran ve 46 can alan kasırga, 17 eyalette 1600 kilometrelik alanı etkiledi. Kasırga son olarak, New York'taki bir petrol refinerisinde sızıntıya neden oldu.

New York'ta, New Jersey-Staten Island arasındaki bölgede Shell iştiraki Motiva adlı petrol rafinerisinden mazot sızıntısı tespit edildi.

Amerikan NBC televizyonunun haberine göre, kasırga nedeniyle kapalı olan petrol rafinerisindeki sızıntıda 115 bin litre (300 bin galon) mazot etrafa yayıldı.

Şirketten yapılan açıklamada; "Kimse yaralanmadı. Üretim yapılmıyor. Sızıntı sürüyor" denildi.

Mazot temizleme çalışmalarına ise 100'den fazla görevli katılıyor.



New York ekonomisini vurdu



Sandy Kasırgası ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre kasırga, New York'ta günlük 200 milyon dolarlık ekonomik faaliyet kaybına yol açtı. Kasırganın, ABD genelinde de 45 milyar dolar hasara neden olduğu tahmin ediliyor.

New York'ta hayat ise yavaş yavaş normale dönmeye başladı. 72 saati aşkın bir süredir kapalı olan havaalanları kısmen açıldı. Su basan New York Metrosu'nun da önümüzdeki günlerde tekrar açılması hedefleniyor.

Müzeler, Empire State binası, Broadway tiyatroları ve birçok dükkan yeniden açıldı. Ancak Özgürlük Anıtı, birçok yapı ve park hala kapalı.



6 milyon ev işyeri elektriksiz



Kasırga nedeniyle New York ve New Jersey'de 6 milyon ev ve işyerine hala elektrik verilemiyor. Elektrik şirketi Consolidated Edison, Manhattan ve Brooklyn'e ise hafta sonundan önce elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

ABD'nin doğu kıyısını vuran kasırganın, özellikle New Jersey'de yol açtığı yıkım büyük oldu. Kıyı bölgesinde yüzlerce ev yerle bir olurken, denizin yükselmesinden dolayı kilometrelerce alan kumla kaplandı. Marinadaki teknelerin bazıları azgın dalgalarla birlikte iç bölgelere sürüklendi. Birçoğu kullanılamaz hale geldi. Sel, bazı bölgelerde köprü ve evleri yuttu.



Washington'da hayat normale döndü



Kasırganın ardından başkent Washington'da hayat normale döndü.

Başkentte dünden itibaren federal kurumlar, işyerleri ve okullar açıldı. Sokak ve caddelerin temizlendiği kentte, durdurulan metro ve otobüs seferleri tekrar başladı. Şehir dışı uçak ve tren seferleri de normale döndü.

Şehrin birçok noktasındaki elektrik problemleri çözülürken; ev, araba ve yollara düşen ağaçlar da temizleniyor. Kasırga nedeniyle hasar gören trafik lambaları ve işaretleri de onarıldı.



Norveç Prensi'nden yardım çağırısı



Norveç veliaht prensi Haakon ise Sandy Kasırgası'nın vurduğu Haiti'yi ziyaret etti.

Prens, kendisinin de iyi niyet elçisi olduğu Birlemiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) ve uluslararası topluma, Haiti'ye yardım çağrısında bulundu. Haiti ve diğer Karayip ülkelerini vuran Sandy Kasırgası, 69 kişinin ölümüne, milyarlarca dolar zarara neden olmuştu.