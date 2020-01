Obama: Sandy kasırgası büyük bir kasırga ciddiye alın

Sandy kasırgasının ABD'ye doğru ilerlemeye başlaması başkan adaylarının programlarını değiştirmesine ve bazı etkinklikleri iptal etmesine yol açtı. ABD Başkanı Barack Obama, kasırgaya karşı yapılacak hazırlıklar için acil bir toplantı düzenledi. Obama, Amerikalıları Sandy kasırgasına karşı uyararak, ''Bu, ciddi ve büyük bir kasırga. Ciddiye alın'' dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da, bugün beklenen Sandy kasırgası nedeniyle, federal kurumlar ve okullar kapatıldı, uçak, tren, metro ve otobüs seferleri durduruldu.

Sandy kasırgasının, bugün özellikle New York ve New Jersey bölgesinden başlayarak ABD'nin doğu kıyılarını vurması bekleniyor.

Ancak, kasırganın etkisinin Philadelphia, başkent Washington DC, Baltimore ve Boston'a kadar uzanacağı öngörülüyor. Kasırganın, kuzey ve batıdan gelen soğuk hava dalgalarıyla birleşecek olması nedeniyle, tarihi bir kasırga olabileceği uyarıları yapılıyor.

Ayın da dolunay halinde bulunmasının sel baskınlarını artırabileceği belirtiliyor. Kasırganın olası etkileri nedeniyle başkent Washington'da da ''acil durum'' ilan edildi.

Bugün federal kurumlar ve okullar kapatıldı. Metro ve otobüs seferleri durduruldu. Başkentteki binlerce uçak seferi iptal edildi, şehirler arası tren seferleri de askıya alındı.

Türk Büyükelçiliğinden 'Kriz Çağrı Merkezi'

Öte yandan, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Sandy kasırgasından etkilenebilecek Türk vatandaşlarının acil durumlarda temasa geçebilmeleri için, Kriz Çağrı Merkezi oluşturdu.

ABD'deki Türk vatandaşlarının ulaşabileceği Kriz Çağrı Merkezi'nin numaraları şöyle:

''-Normal mesai saatlerinde konsolosluk : +1-202-612-6740

-24 saat kriz hattı: +1-202-612-6747 ve +1-202-812-8636"

Kasırga haberi Birleşmiş Milletleri kapattırdı

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki Genel Merkezi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Genel Merkez'in kapalı olacağı söylendi. Açıklamanın devamında, Sandy Kasırgası'nın etki durumuna göre BM Genel Merkezi'nin Salı günü de kapalı olabileceği ifade edilirken, Genel Merkez'deki bütün toplantıların iptal edildiği duyuruldu.

New York Borsası da bugün kapalı

Öte yandan, New York'ta kasırga ile ilgili kırmızı alarm verilirken, akşam saat 7 itibariyle toplu taşım ulaşımı durduruldu. New York belediyesinin aldığı bir kararla metro ve otobüs seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilirken, New York şehrinde hayat durma noktasına geldi. Ayrıca New York Borsası'nın da pazartesi günü kapalı olacağı bildirildi.

Hava tahmin raporlarından edinilen bilgiye göre, North Carolina eyaletine ulaşan Sandy Kasırgası saatte 75 mil hızla New York'a doğru ilerlediği belirlendi.

60 milyon kişiyi etkileyebilir

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kasırganın saatte 120km'ye ulaşabileceği ve seçimlerde kritik rolü olan bazı eyaletlerde yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyebileceği tahmin ediliyor. Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre kasırganın merkezi Kuzey Carolina'da Cape Hatteras bölgesinin 535 km güneyinde.

Federal Acil Yönetim Merkezi'nin direktörü Craig Fugate "Bu, sadece kıyıyı tehdit etmiyor. Burası çok büyük bir alan" dedi.

Siyasi kasırga

Cumhuriyetçi aday Mitt Romney kritik seçim bölgelerinden Virginia'da bugün katılacağı bir etkinliği hava koşulları nedeniyle iptal etti. Romney'in Ohio'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Başkan Obama'nın yarın gitmeyi planladığı Florida'ya bugün gideceğini ve eski Başkan Bill Clinton ile birlikte yapacağı Virginia ve Colorado turunu ise ertelediğini bildirdi.

Ancak Sandy kasırgasının yol açacağı etki ile ilgili kaygılara rağmen, bazı sandıklarda adaylar arasındaki yarışın berabere gittiği haberleri üzerine, Romney ve Obama kilit roldeki eyealetlerde kampanyalarını yoğunlaştırdı. 9 eyalette adayların başa baş olduğu bildiriliyor.

Obama, New Hampshire'de destekçilerini halkı erken oy kullanmaya teşvik etmeye çağırdı.

Obama "Yapacak hala çok işimiz var, New Hampshire ve ülkenin geri kalanı bizi altüst eden politikalara yeniden geri dönemeyecek kadar ilerledi" dedi

Obama, rakibi Romney için "bize sunduğu tek şey aynı politikaların tekrarı" dedi. Romney, Florida'da "Obama'nın 'dar gündemine' karşılık, kendisinin Amerika'nın yeniden ilerlemesini sağlayacak "büyük fikirler"i temsil ettiğini" söyledi.



Romney "Başkan'ın bir planı yok, artık bir fikri ya da bahanesi kalmadı ve bu Kasım Florida onu görevden indireceğimizi gösterecek " dedi. BBC muhabiri Bridget Kendall "Obama'nın hava durumunu nasıl ele alacağı ve Romney'in bundan nasıl yararlanacağı şanslarını artırabilir ya da azaltabilir" dedi.

Olağanüstü hal

ABD'nin doğu kıyısı aşırı hava durumlarına alışık olmasına rağmen, meteorolojistler Sandy kasırgasının kış fırtınası ile birleşerek kaygı verici bir hale gelebileceğini söylüyor.

Kasırga kuzeydoğuya doğru saatte 20km/s hız ile ilerliyor. Bu, kasırganın, 12 eyalet üerinde 36 saat boyunca durabileceği ve 25cm yağmur, 60cm kar, fırtına ve elektirik kesintilerine neden olacağı anlamına geliyor. Maryland, New York, Pennsylvania, Washington DC ve North Carolina'da olağanüstü hal ilan edildi.

Ulusal Kasırga Merkezi fırtınanın sertliğinin artmasının mümkün olduğunu söyledi. Delaware'de 50,000 kişinin kıyı bölgelerini boşaltması zorunluluğu getirildi. New York'ta henüz boşaltma kararı alınmadı.

Daha önce Sandy kasırgası, Karayipler üzerinden geçerken tahribata neden olmuş, Haiti'de 44 kişinin, Küba'da 11 kişinin ve Dominik Cumhuriyeti, Jamaica ve Bahamalar'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.