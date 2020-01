Sandy kasırgası ABD'de 16 can aldı

ABD'de 60 milyon kişinin etkilenebileceği belirtilen ve Karayipler'de 69 kişinin ölümüne yol açan Sandy kasırgası ABD'ye yaklaşırken Ulusal Kasırga Merkezi, fırtanın hız kesip tropikal fırtınaya dönüştüğünü belirtti. Rüzgar hızı saatte 130 kilometreye varan kasırga, akşam saatlerinde New Jersey'ye ulaştı. Şiddetli kasırgada ölenlerin sayısı 16'ya ulaştı.

Sandy kasırgası, dün geceden itibaren ABD’nin Doğu Yakası ve orta kesimlerini vurdu. New Jersey başta olmak üzere, kıyı kesiminindeki kentlerde sel ve şiddetli rüzgarların etkisiyle büyük hasar oluşurken, beş eyalette 16 kişinin öldüğü belirtildi. Kanada’nın Toronto kentinde ise bir kadının kasırganın etkisiyle çarpan enkaz nedeniyle öldüğü ifade edildi.

New York Belediye Dawn Başkanı Bloomberg, tahliye işlemlerinin artık durması gerektiğini söyledi, halkı güvenli bölgelerden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Zimmer de yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmeye çalışıldığı bilgisini paylaştı.

New York'un Atlantik Okyanusu'na en yakın caddesi üzerinde bulunan birçok Türk işyeri de Sandy kasırgasından olumsuz etkilendi. Önce elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede su seviyesinin yükselmesi ile birçok işyeri sular altında kaldı. Emmons caddesi üzerindeki Türk kebap ve balık restoranları da su baskınından kurtulamadı.

Borsa 11 Eylül saldırısından sonra ilk kez kapandı

New York'ta borsa 11 Eylül saldırısının ardından ilk kez kapandı, bugün de kapalı kalacak. Okullar tatil edildi. 468 metro istasyonu kapatıldı, şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri durdu.

New York'un güneyindeki New Jersey eyaletinde yükselen sular ve şiddetli fırtına nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Elektrik kesintisi nedeniyle New York Üniversitesi Hastanesi'nin hastalarını tahliye ettiği öğrenildi.

Maryland, Delaware kentlerinde de rüzgar şiddetli bir hal almış durumda...

Türk Havayolları'nın Washington ve New York seferleri dahil, ABD'nin doğu yakasında 7500 uçak seferi iptal edildi.

Başkan Barack Obama, Ohio'daki seçim gezisini iptal etti. Ohio'daki seçim gezisini iptal etti ve New York'a geçti. Afet İzleme Merkezi'nden Amerikan halkına, "Durumu ciddiye alın, tedbirli olun" mesajı verdi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mitt Romney de seçim promgramnı iptal etti.

Karayipler, Küba ve Dominik'ten sonra rotasını ABD'ye çeviren Sandy fırtınasının Amerika'da bin 300 kilometrelik alanda etkili olması bekleniyor.

Metroyu su bastı

ABD’li yetkililer Batı Virginia başta olmak üzere bazı eyaletlere bir metre kalınlığında kar düşebileceği uyarısında bulundu. Chicago'da ise kıyıya vuran dalgaların 6 metreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. New York'ta 7 metro istasyonunu su bastı. Sandy'den etkilenen bölgelerde bugün de federal kurumlar kapalı kalmaya devam edecek. Uçak, tren, otobüs ve metro seferleri yapılamayacak.

9 eyalette 60,000'ı aşkın askerin yerel makamların olası kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak için hazır bekletildiği kaydediliyor.

Zararı 20 milyar dolar olacak

Sandy fırtınasının ülkeye 10-20 milyar dolar zarara yol açacağı tahmin ediliyor. Böylelikle Sandy'nin, Amerikan tarihindeki bedeli en fazla doğal felaketlerden biri olabileceği ifade ediliyor.

Fırtınanın ekonomiye maliyetinin 20 milyar dolara ulaşması halinde, geçen yıl Irene kasırgasının verdiği 16 milyar dolarlık büyük zararı geçmiş olacak.

Bin 200 kişinin ölümüne neden olan Katrina kasırgası ABD ekonomisini 108 milyar dolar zarara uğratmıştı.