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Dünya

ABD polisi yine silahsız olan bir siyahı vurdu: Bu kez arkasından 8 kurşunla!

Michael Slager adlı polis cinayet suçlamasıyla tutuklandı

08 Nisan 2015 13:10

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, silahsız siyah bir kişiyi arkasından 8 el ateş ederek öldüren beyaz bir polis, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Eyalet polisi dedektifleri, olaya ilişkin video kaydını izledikten sonra, 33 yaşındaki Michael Slager adlı polisin yakalanmasına karar verdi.

Yetkililer polisin, Walter Lamer Scott isimli 50 yaşındaki kurbanı şok tabancasıyla etkisiz hale getirdikten sonra vurduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatacak.

Olayın yaşandığı North Charleston'ın Belediye Başkanı polisin tutuklandığını açıklarken, "Hatalıysanız hatalısınızdır. Yanlış bir karar verdiyseniz, bunun sonuçlarına katlanmak zorundasınız" dedi.

ABD polisi her yıl yüzlerce kişiyi vurarak öldürüyor ancak bu vakaların çok azında polis memurları suçlu bulunuyor.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, Cumartesi günü yaşanan olay, polisin ön farlarından biri bozuk olduğu için Scott'un aracını durdurmasıyla başladı.

Olay anının New York Times gazetesinde yayımlanan görüntülerine göre, kısa bir itiş kakışın ardından Scott polisten kaçmaya başlıyor.

Polisin arkadan birkaç el ateş etmesinin ardından Scott yere düşüyor.

Scott'un erkek kardeşi, görüntüler sayesinde gerçeklerin ortaya çıktığını ve adaletin sağlandığını söyledi.

Polis memuru Slager daha önce verdiği ifadesinde, Scott'un şok tabancasını aldığını ve kendisini korumak için ona ateş ettiğini iddia etmişti.

Polis kurşunlarıyla ölen Scott'un daha önce çocuğunun nafakasını ödeyemediği için yaklaşık 10 kez gözaltına alındığı belirtildi. Kardeşi, Scott'un yine nafaka borcu olduğu için polisten kaçmaya başlamış olabileceğini söyledi.

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