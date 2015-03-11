T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü

ABD'de silahsız Afro-Amerikalıların polis kurşunuyla can verdiği olaylara bir yenisi daha eklendi. Atlanta'da polis, sokaklarda çıplak dolaşan bir Afro-Amerikalıyı öldürdü.

11 Mart 2015 13:28


Georgia eyaleti polisinden verilen bilgiye göre, çevredekilerin şikâyeti üzerine bir siteye polis ekibi sevk edildi.

Çıplak siyahinin dengesiz davranışlarının dikkat çektiği ve kapıları çalarak site sakinlerini rahatsız ettiği belirtildi.

Polis memurlarından biri, dur ihtarına uymayarak üzerlerine doğru koşan çıplak adamı iki kurşunla vurdu.

Siyahi olay yerinde ölürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Siyahinin ölümüne yol açan kurşunları sıkan polis memuru görevinden alındı.

Bir haftada 3 ölüm vakası

ABD'de silahsız Afro-Amerikalıların polis kurşunuyla can verdiği olaylara böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Wisconsin eyaletinde geçen cuma günü 19 yaşındaki Tony Robinson polisin müdahalesinde can vermişti. Yine aynı gün Colorado'da elektronik kelepçesini kestiği gerekçesiyle 37 yaşındaki bir Afro-Amerikalı polis tarafından öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDAfro-AmerikalılarınAfro-AmerikalıyıTony RobinsonColoradoAfro-AmerikalıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24