ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü



Georgia eyaleti polisinden verilen bilgiye göre, çevredekilerin şikâyeti üzerine bir siteye polis ekibi sevk edildi.

Çıplak siyahinin dengesiz davranışlarının dikkat çektiği ve kapıları çalarak site sakinlerini rahatsız ettiği belirtildi.

Polis memurlarından biri, dur ihtarına uymayarak üzerlerine doğru koşan çıplak adamı iki kurşunla vurdu.

Siyahi olay yerinde ölürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Siyahinin ölümüne yol açan kurşunları sıkan polis memuru görevinden alındı.

Bir haftada 3 ölüm vakası

ABD'de silahsız Afro-Amerikalıların polis kurşunuyla can verdiği olaylara böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Wisconsin eyaletinde geçen cuma günü 19 yaşındaki Tony Robinson polisin müdahalesinde can vermişti. Yine aynı gün Colorado'da elektronik kelepçesini kestiği gerekçesiyle 37 yaşındaki bir Afro-Amerikalı polis tarafından öldürülmüştü.