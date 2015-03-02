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Dünya

ABD'de yine polis cinayeti: Bu kez hedef siyahi bir evsiz oldu!

Amerika'nın Los Angeles kentinde bir polis evsiz siyah bir adamı öldürdü

02 Mart 2015 13:13

ABD'nin Los Angeles kentinde bir polis memurunun, evsiz siyah bir adamı ateş ederek öldürmesi kamera kayıtlarına yansıdı.

Videoda tartışmanın ardından birkaç polis memuru ile evsiz adamın boğuştuğu görüntüleniyor.

Ardından "Silahını bırak" denildiği ve hemen sonra beş el ateş edildiği duyuluyor.

Olay, evsiz nüfusun yoğun olduğu Skid Row bölgesinde gerçekleşti.

LA Times gazetesine konuşan polis sözcüsü Barry Montgomery, görüntülerdeki memurların bölgedeki bir hırsızlık ihbarıyla ilgilendiklerini belirtti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, olayda kaç polis memuru olduğu sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Montgomery, hiçbir memurun yaralanmadığını kaydetti. Polis sözcüsü, ölen adamın kimliğine dair bilgileri paylaşmadı.

Öldürülen adamın silahlı olup olmadığı ise henüz teyit edilmedi.

Ancak LA Times'a konuşan polis amiri Andrew Smith, polis memurlarından birinin silahıyla ilgili bir itişme yaşandığını ve olay yerinde başka bir silah bulunmadığını ifade etti.

 

'Aceleye getirilmesi adil değil'

 

Bağımsız Polis Komisyonu da olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Komisyon Başkanı Steve Soboroff, soruşturmanın aceleye getirilmesinin hem mağdura hem de polis memurlarına haksızlık olacağını söyledi.

Soboroff, "İnsanları acele etmemeye davet ediyorum, aceleye getirmemeleri için dua ediyorum. Bu, kimse için adaletli olmaz. Ne mağdurun ailesine, ne mağdurun hatırasına ne de polis memurlarına" dedi.

Los Angeles'tan bildiren BBC muhabiri Alastair Leithead, videodaki görüntülerde ne yaşandığının anlaşılamadığını ancak eyalet kanunlarına göre bir adam silah taşıyorsa, polisin silah kullanabileceğini belirtti.

Geçen yıl Ferguson kentinde 18 yaşındaki silahsız siyah genç Michael Brown'un polis tarafından vurularak öldürülmesi, ülke çapında protesto edilmişti.

Brown'u vuran polis hakkında jürinin 'yargılanmasına gerek yok' kararı Kasım ayında protestoları yeniden alevlendirmişti.

Ocak ayında ise New Jersey'de polisin durdurduğu bir araçtan elleri havada çıkan siyah bir adama ateş edilmesi, tansiyonu yeniden yükseltmişti.

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