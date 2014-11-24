Elindeki oyuncak silahı gerçek sanan ABD polisi 12 yaşındaki çocuğu vurdu!

ABD'nin Cleveland şehrinde 12 yaşında bir çocuk, oyun parkında elinde, sonradan gerçek olmadığı anlaşılan bir silah olduğu için polis tarafından vurularak öldürüldü.

Emniyetin açıklamasında çocuğun polisin "eller yukarı" çağrısına uymadıktan sonra iki kez vurulduğu söylendi.

Emniyet müdür yardımcısı Ed Tomba, çocuğun belindeki silahı çekmesi ile vurulduğunu söyledi. Çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Tomba çocuğun olay yerine giden iki polise yönelik herhangi bir tehdidinin olmadığını silahı da polislere doğrultmadığını söyledi.

Emniyet, silahın "airsoft" olarak bilinen ve yarı otomatik bir tüfeğin taklidi olduğunu, turuncu renkli olan ve silahın gerçek olmadığını gösteren emniyetinin ise çıkarılmış olduğunu söyledi.

Polise ihbarı yapan kişi ise oyun parkında çocuğun silahla etraftakileri korkuttuğunu ancak silahın gerçek olup olmadığının bilinmediğini ifade etmiş.

Cleveland Polis Derneği Başkanı Jeff Follmer ise polislerin ihbarı yapan kişinin verdiği bilgiden habersiz olduğunu söyledi.

Polislerden biri henüz bir yıldır görevde iken, diğeri 10 yıldır görevde bulunuyordu.

Polisler hakkında soruşturma başlatıldı.