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Dünya

ABD polisi hedef tahtası olarak, siyah sabıkalıların fotoğrafını kullanmış!

ABD'de North Miami Beach'teki polislerin, atış talimlerinde hedef olarak siyahların sabıka fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı

18 Ocak 2015 15:03

ABD ’de siyahlara karşı polisin uyguladığı şiddetin tartışıldığı günlerde, büyük tepki çeken bir olay daha yaşandı. Florida eyaletinin Miami kentindeki polislerin atış talimlerinde siyahların sabıka fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı. Skandalı, poligona giden birkadın çavuş açıkladı. 

NBC Miami’de yer alan habere göre, Valerie Deant adlı çavuş, atış yapmak için gittiği poligonda hedef olarak kardeşinin fotoğrafını görünce şaşkınlığa uğradı. Polis şefi J Scott Dennis, polislerin “doğru karar veremediklerini”, ancak “ırkçılık yapmadıklarını” savundu. NBC’ye konuşan Dennis, keskin nişancılar için zanlıların fotoğraflarının kullanılmasının önemli olduğunu vurgularken, bunun herhangi bir yasaya karşı olmadığını belirtti. Polis şefi, uygulamanın kaldırılacağını da sözlerine ekledi. İsmini vermek istemeyen bir polis sözcüsü ise, polisin atış talimlerinde tüm ırk ve cinsiyetlerden kişilerin fotoğraflarını kullandığını bildirdi.

 

'Şimdi ben mi hedef oldum'

 

Olayı ortaya çıkaran Valeri Deant ise kardeşi Woody Deant’ın fotoğrafını gördüğünde şok geçirdiğini belirtti. Deant, “Kardeşimin fotoğrafının ne amaçla asker î eğitimde kullanıldığını sordum” ifadelerini kullanırken, 15 yaşındayken yasadışı yarış yapmaktan gözaltına alınan Woody Deant, “Şimdi ben mi hedef oldum? Beni tasvir ettikleri gibi bir hayatı da yaşamıyorum. Bir babayım. Eşim. Kariyer yapıyorum. Dokuzdan beşe kadar çalışıyorum” dedi.

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