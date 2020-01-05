ABD operasyonunda öldürülen Süleymani'nin cenazesi İran'a getirildi
05 Ocak 2020 09:02
ABD'nin hava bombardımanında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Irak'tan İran'a getirildi.
Süleymani'nin Irak'ta cenaze töreni gerçekleşmişti. Bugün de İran'da bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Oval Ofis'in emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesi doğduğu Kirman kentinde defnedilecek.
Bağdat'ta dün binlerce kişi ABD'nin hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi komutanı Abdülmehdi el Mühendis ve konvoydaki diğer Haşdi Şabi üyeleri için yapılacak cenaze töreni için toplandı.