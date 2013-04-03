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Dünya

ABD kendisini ve Güney Kore'yi koruyacak

Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya'ya Yongbyon nükleer kompleksi planlarını değiştirmesi için Kuzey Kore'ye baskı yapma çaprısı yaptı

03 Nisan 2013 12:26

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, müttefiki Güney Kore'yi ve kendisini Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı koruyacağını söyledi.

Kerry, bu açıklamayı, Güney Koreli mevkidaşı Yun Byung-se ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Pyongyang, Şubat ayındaki üçüncü nükleer denemesinin ardından getirilen yaptırımlara karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore yönetimi Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin yıllık askeri tatbikatından da rahatsızlık duymuştu.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, Kerry, Kuzey Kore hükümetinin son dönemlerde başvurduğu tehditkar açıklamaların "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Pentagon, füzelere karşı bölgeye iki savaş gemisi göndermişti.

Pyongyang, salı günü, Yongbyon nükleer kompleksini tekrar uygulamaya sokacağını açıklamıştı.

Kerry'e göre bu "provokatif ve ciddi" bir hamle. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bank Ki-mun, krizin "fazla ileri gittiğini" söylemiş ve Kuzey Kore ile acil müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya'ya Yongbyon nükleer kompleksi planlarını değiştirmesi için Kuzey Kore'ye baskı yapma çaprısı yaptı.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Hong Lei, tüm tarafları bu "karmaşık ve hassas" durumu çözmek için itidale çağırdı. Rusya dışişleri bakanlığı ise, Kore yarım adasında yükselen gerilimlere karşı uyarıda bulundu.

 

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