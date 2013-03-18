ABD, Kuzey Kore'yi yine uyardı



ABD, Kuzey Kore'yi bir kez daha uyarıp, Güney Kore'ye askeri desteğin devam edeceğini belirtti.

ABD, nükleer saldırı tehdidinde bulunan Kuzey Kore'yi bir kez daha uyarırken, Güney Kore'ye de askeri desteğin devam edeceği sözünü verdi.

Resmi ziyaret için Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan Savunma Bakanı Yardımcısı Ashton Carter, Pyongyang yönetiminin tehditlerinin Washington ile Güney Kore arasındaki askeri işbirliğini daha da güçlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

ABD'nin nükleer silahı bulunmayan Güney Kore'nin kendisini korumak için "nükleer şemsiye" oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Carter, ABD'deki bükçe kesintilerinin Güney Kore ile askeri ilişkileri etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Üçüncü nükleer denemesini 12 Şubat'ta yapan Kuzey Kore'yi cezalandırmak için uygulanacak yeni yaptırım paketi taslağı üzerinde ABD ve Çin arasında anlaşma sağlandığının duyurulmasının ardından Pyongyang yönetimi, ABD'ye karşı nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Pyongyang, Kuzey Kore'ye karşı savaş başlatmaya çalışmakla suçladığı ABD'ye "önleyici nükleer saldırı" düzenleme hakkını kullanacağını açıklamıştı.