ABD Kuzey Kore için hazırlık yapıyor

ABD yönetimi, kuzey Kore'nin nükleer silahları için ülkenin Batı yakasına 14 enterseptör daha konuşlandırmayı kararlaştırdı. ABD kuzey Kore'nin nükleer silah atabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyor ama tehditlere önceden hazırlanmak istiyor.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, yeni kararı açıkladı. California ve Alaska'da zaten şu anda füzeleri karaya düşmeden önce yerden vurmaya yarayan 30 enterseptör bulunuyor. Yenileriyle sayı toplamda 44'e çıkacak.

Hagel de ABD'nin kendi evindeki savunmasını güçlendirecekleri, müttefik ve ortaklarına yönelik taahhütlerini devam ettireceklerini ve dünyaya ABD'nin saldırganlıklara karşı ödün vermeyeceğini açıkça göstereceklerini söyledi.

Ek enterseptör yerleştirilmesi kısa süre içinde başlayıp Eylül 2017'ye kadar bitecek. Hagel, bunların şu anda 26 enterseptörü bulunan Alaska'ya gönderileceğini kaydetti.

Bu ek interceptörün maliyeti 1 milyar dolar olacak ve Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Hagel, ayrıca, ABD'nin Japonya'ya ek erken uyarı radarı yerleştireceğini de söyledi. Pentagon yetkilileri de bu kararın Rusya veya Çin'e yönelik olmadığının altını çiziyor.

Savunma Bakanlığı, Avrupa'daki füze savunma sistemi için kullanılacak programda da revizeye gidecek ve programın zaten 2022'ye kadar ertelenen son aşamasını iptal ederek, buradaki fonunu ek enterseptörler için aktaracak. Hagel, yine de ABD'nin Avrupa füze savunma sistemine yönelik taahhüdünü de yineleyerek, ABD'nin Avrupa'nın savunulmasına yönelik bağlılığının "çok sağlam kalmaya devam edeceğini" söyledi. Pentegon yetkilileri de Avrupa'daki füze savunma sisteminin kilit unsurlarının zaten yürürlükte olduğuna dikkati çekti.