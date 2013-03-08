Kuzey Kore, Güney Kore ile barış anlaşmasına son verdi

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki barış anlaşmalarını sona erdirdiğini ve iki ülke arasındaki kırmızı hattı ve sınır noktasını kapatacağını açıkladı.

Açıklama, Kuzey Kore'nin geçen ay yaptığı nükleer denemenin ardından Birleşmiş Milletler'in yeni yaptırımlar uygulama kararının ardından geldi.

Pyongyang daha önce yaptığı bir açıklamada "düşmanlarına" karşı önleyici nitelikte nükleer saldırı yapma hakkı olduğunu söylemişti.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, ABD tehdidi ciddiye aldığını ancak bu tür aşırı ifadelerin Pyongyang için şaşırtıcı olmadığını belirtti. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin tehditlerine devam etmesi durumunda 'yok olacağını' söyledi.

Kuzey Kore, KCNA devlet haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamada, Güney'le arasındaki tüm barış anlaşmalarını sona erdirdiğini ve askersiz bölgenin içinde kalan Panmunjom sınırını kapattığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Güney ve Kuzey arasındaki kırmızı hattın da derhal kapatılacağı bildirildi.

1971 yılında kurulan hat gerginlik durumunda doğrudan iletişim kurulmasını sağlamak için kurulmuştu. Ancak hat ayrıca askersiz bölgedem insanların ve ürünlerin geçisini koordine etmek için de kullanılıyordu.

KCNA daha önce de birkaç defa kesilen kırmızı hattın "giderek ciddileşen durum nedeniyle amacını yerine getiremediğini" söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ayrıca 2010 yılında Güney Kore'yi top atışına tutan askeri birlikleri ziyaret ettiği iddia ediliyor.

KCNA'nın ayrıca, Kim'in askerlere 'düşmanı yok etmeye' her an hazır olmalarını söylediği ve Batı Denizi'nde beş adadaki 'düşman hedefler'den bahsettiği öne sürülüyor.

'Aşırı retorik'

Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Kim Min-seok Kuzey'in Güney Kore'ye nükleer saldırıda bulunması durumunda "yeryüzünden yok olacağını" söyledi.

Bakanlık sözcüsü ayrıca herhangi bir provokasyon durumunda ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarını "cezalandırma moduna" geçireceğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin asıl hedeflediği ABD, kendisini ve müttefiklerini herhangi bir saldırıdan korumaya muktedir olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland Kuzey Kore'nin nükleer saldırı tehdidi ile ilgili olarak "bir hükümetin söylediği birşey ciddiye alınmalı" dedi.

ABD'nin kendisini koruyabilecek güçte ve yeterlilikte olduğunu belirten Nuland, Kuzey Kore'nin kullandığı aşırı retoriğin çok da şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi, oybirliğiye aldığı 2094 no'lu kararla, Kuzey Kore'ye dört yeni yaptırım uygulamaya başladı.

Karar, Kuzey Koreli diplomatlar, para transferleri ve lüks ürünlere erişimle ilgili maddeler içeriyor.

Yaptırımlar arasında bazı malvarlıklarının dondurulması, Kuzey Kore ordusu ile ilişkili iki şirkete ve üç kişiye seyahat yasağı getirilmesi bulunuyor.

ABD'nin BM büyükelçisi Susan Rice yaptırımların Kuzey Kore'nin nükleer programına devam etmesine engel olacağını ve Pyongyang'ın başka bir nükleer deneme yapması durumunda daha ciddi adımlar atacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Qin Gang yaptığı açıklamada BM kararının "ılımlı bir tepki' olduğunu söyleyerek desteklediğini bildirdi.

Qin Gang ayrıca, Kuzey Kore'nin tek müttefiği olan Çin'in tüm tarafları sakin kalmaya çağırdığını ve asıl önceliğin ortamı yatıştırmak ve Pyongyang ile müzakereleri yeniden başlatmak olduğunu söyledi.

BM kararından önce, Pyongyang ABD'yi savaşı kışkırtmakla suçlamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı KCNA haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "ABD nükleer bir savaş çıkarmak istiyorsa, güçlerimiz önleyici nükleer saldırı yapma hakkını kullanacaktır" dedi.