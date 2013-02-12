Kuzey Kore'nin nükleer bombası tüm dünyayı sarstı

Kuzey Kore 2006 ve 2009 yıllarında gerçekleştirdiği nükleer denemelerin üçüncüsünü bugün gerçekleştirdi. Nükleer deneme patlaması tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, Kuzey Kore ajansı, “Kore’nin ABD’nin düşman politikasına karşı ulusal güvenliğini korumak için üçüncü nükleer denemesini yaptığını açıkladı. Tepkiler üzerine Kuzey Kore’den gelen açıklamalarda nükleer silah denemelerinin daha güçlü bir şekilde süreceğini belirtildi.

Kuzey Kore ajansı, "ülkenin ABD'nin düşman politikasına karşı ulusal güvenliğini korumak için üçüncü nükleer denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini" açıkladı. Kuzey Kore resmi ajansı denemenin patlama gücünün büyük olduğunu, çevreye ve doğal ortama hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını duyurdu. Deneme sonrasında , ABD başta olmak üzere Çin dahil nükleer denemelere tepki gösterdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Kuey Hamkyung bölgesindeki Kilju kasabasında yerel saat ile 11.57'de (Avrupa saatiyle 04.00) 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurmuş ve bunun nükleer deneme olduğunu iddia etmişti. Bakanlığı Sözcüsü Kim Min-Seok düzenlediği basın toplantısında, söz konusu denemenin 6 ila 7 kiloton gücünde olabileceğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) Başkanı Yukiya Amano , Kuzey Kore yönetiminin üçüncü kez nükleer silah denemesi yapmasından "ciddi kaygı duyduğunu" ve BMGK'nın ilgili tüm kararlarının ihlal edildiğini söyledi. Amano, Kuzey Kore yönetiminin nükleer programına ilişkin sorunların diplomasi ve diyalog ile çözümlenebileceğini yineleyerek, bu ülkeyi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) yeniden taraf olmaya ve nükleer tesislerini UAEK denetimlerine açmaya çağırdı.



Kuzey Kore yönetimi NPT'den 10 Ocak 2003'te çekilmiş ve nükleer tesislerini UAEK denetimlerine kapatmıştı. Diplomatik kaynaklar, 2006 ve 2009'da birer nükleer silah denemesi yapan Kuzey Kore'nin bugün orta Avrupa saatiyle 04.00'te gerçekleştirdiği yeni denemede yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kullandığını ve patlamanın bölgede 4,9 şiddetinde depreme neden olduğunu bildirdi.

Tüm dünyadan kınama mesajları

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesini kınadı. Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ban, nükleer denemenin BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu bildirdi. Pyongyang'ın, uluslararası toplumun provokasyondan sakınılması yönündeki çağrılarına karşı gelmesinin üzücü olduğunu dile getiren Ban, Kuzey Kore'ye bir kez daha nükleer silahsızlanma çağrısında bulundu. Ban, BM Güvenlik Konseyi'nin birlik ve bütünlük içinde gerekli adımları atacağına inandığını ifade etti.

Japonya Başbakanı Abe: Çok üzücü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini "son derece üzücü" olarak değerlendirdi. Abe, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yaptığını doğrulaması üzerine, söz konusu denemenin, BM Güvelik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek Kuzey Kore'yi kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray: Provokatif bir eylem

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini, ABD'nin güvenliğini ve uluslararası barışı tehdit eden "oldukça provokatif bir eylem" diye niteledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD'yi ve müttefiklerini savunmak için gereken adımları atmayı sürdürme sözü verdiği, aynı zamanda uluslararası toplumun da bu konuda süratli ve güvenilir bir eylemde bulunmasını arzu ettiği belirtildi. Obama'nın, bu tür çabaların "Kuzey Kore'yi daha güvenli kılmayacağını" vurguladığı ve "Kuzey Kore'nin, kitle imha silahlarının derdine düşüp kendi halkını giderek daha da fazla yalnızlaştırdığını ve yoksullaştırdığını" kaydettiği belirtildi.

Pekin yönetimi: Denemelere karşı çıktı

Pekin yönetimi, ''Kuzey Kore'nin nükleer denemesine kesinlikle karşı olduğunu'' açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Kuzey Kore yönetimi, uluslararası kamuoyunun tüm karşıt tepkilerini görmezden gelerek bir kez daha nükleer deneme yaptı ve bu duruma kesinlikle karşıyız'' ifadesi kullanıldı. '

'Kore yarımadasının tamamen nükleersizleştirilmesi ve Kuzeydoğu Asya'da istikrar ve barışın devamı yönünde Çin'in tavrı açık ve nettir'' denilen yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kuzey Kore'ye nükleersizleşme yönünde verdiği sözü tutarak bölgede durumu daha da gerginleştirecek tutum ve eylemlerden uzak durması çağrısı yapıyoruz.''

''Yarımada ve Kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrarın korunmasının, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine olduğu'' belirtilen açıklamada, Pekin yönetiminin ''Kore yarımadasının nükleersizleşmesi sorununun müzakere, diyalog ve Altılı Görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiği'' yönündeki mesajı yinelendi.

Hollande: Şiddetle kınıyoruz Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini kınadığını açıkladı. Hollande, Kuzey Kore'nin uluslararası kurallara uyması çağrısında bulunarak nükleer denemeyi şiddetle kınadıklarını belirtti.

Almanya: Yaptırım uygulanmalı Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, nükleer deneme yapan Kuzey Kore'ye karşı daha fazla uluslararası yaptırım getirilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Westerwelle, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini şiddetle kınarken, söz konusu ülkenin BM kararlarını açık şekilde ihlal ettiğini kaydetti. Pyongyang'daki rejime karşı yaptırımların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Westerwelle, BM'nin bugün acil oturumda bir araya gelecek olmasını memnuniyetle karşıladığını, bu provokasyona uluslararası toplumun açık bir duruş sergilenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Westerwelle, Pazartesi günü yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısında konunun gündeme gelmesini istedi.

İsveç: Kuzey Kore’yi ancak Çin etkileyebilir İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesini kınayarak, Çin'in tutumunun çok önemli olduğunu, Kuzey Kore'yi sadece bu ülkenin etkileyebileceğine inandığını söyledi. Dışişleri Bakanı Bildt, açıklamasında, Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin kışkırtıcı bir eylem olduğunu ve İsveç'in bunu şiddetle kınadığını dile getirdi. Avrupa Birliği'nin de aynı görüşleri paylaştığını hatırlatan Bildt, Kuzey Kore'nin Stockholm'e yeni atanan büyükelçisinin bugün İsveç Dışişleri Bakanlığı'na yapacağı ziyareti bu nedenle iptal ettiklerini duyurdu.

Bildt daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgede durumun çok hassas olduğunu ve bu gerçeğin Çin, Güney Kore ve Japonya liderlerince de bilindiğini kaydetti. Japonya'daki milliyetçi akımların varlığını hatırlatan Bildt, bu dönemde Çin'in tutumunun çok önemli olduğuna değindi. İsveçli Bakan Kuzey Kore'yi sadece Çin'in etkileyebileceğine inandığını, bu nedenle Çin'in Kuzey Kore'ye karşı güçlü bir tepki göstermesini umut ettiğini dile getirdi.