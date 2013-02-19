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Dünya

Kuzey Kore Abd'yi tehdit etti

BM Silahsızlanma Konferansında konuşan Kuzey Kore diplomatı Güney Kore’ye ‘nihai yıkım’ tehdidinde bulundu

19 Şubat 2013 18:27

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansı’nda Güney Kore ve ABD’yi tehdit etti. Pyongyang hükümetini temsil eden diplomat Jon Yong Ryong, geçtiğimiz hafta düzenledikleri nükleer testi ima ederek, ‘kendilerini savunmak için büyük bir adım attıklarını ve dış tahriklerde bulunacak ülkelere karşı güçlü bir cevap verebileceklerini’ belirtti.

Jon, “Eğer ABD, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne karşı düşmanca tavrını devam ettirirse, bize ikinci ve üçüncü güçlü adımı atmaktan başka seçenek bırakmaz” dedi. Jon ayrıca Güney Kore’ye ‘nihai yıkım’ tehdidinde bulundu

Açıklamalara Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenden tepki geldi. İngiltere’nin BM temsilcisi Joanne Adamson, ‘Kuzey Kore’nin kullandığı dilin tamamen uygunsuz olduğunu ve Pyongyang hükümetinin yanlış yönde hareket etmeye devam ettiğini” söyledi. Adamson, “BM üyelerinin yok edilmesine yönelik ifadeleri kabul edemeyiz” dedi.

ABD’nin BM elçisi Laura Kennedy ise açıklamaların ‘son derece rahatsız edici’ olduğunu ifade etti ve “Güney Kore’nin imha edilmesini duyurma  kısmı beni özellikle şoke etti... Kuzey Kore’nin açıklamaları BM’nin amaç ve hedefleriyle tamamen uyumsuz” dedi.

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