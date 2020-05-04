ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronavirüs, Vuhan’daki laboratuvarda yapıldı, çok sayıda kanıt mevcut

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i salgın nedeniyle dünyayı bilgilendirmediği için suçlayarak, "Koronavirüs Vuhan’daki laboratuvarda yapıldı" iddiasında bulundu.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD’de vaka sayısı ve can kaybı artıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada "Koronavirüs Vuhan’daki laboratuvarda yapıldı" ifadelerini kullanırken, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki virüsün Vuhan’da bulunan laboratuvardan geldiğine dair çok sayıda kanıt mevcut’’ dedi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği gibi Koronavirüs'ün insan yapımı olduğunu yarasa veya hayvan pazarından kaynaklanmadığını ortaya koyan kanıtlara sahip olduklarını aktardı.

Pompeo, "Şu ana kadar birçok uzman bu virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyor. Buna inanmamak için hiçbir neden yok’’ ifadelerini kullandı. Pompeo, konuşmasının devamında Çin’i salgın konusunda dünyayı bilgilendirmedikleri konusunda suçladı.



ABD’de toplam Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 165 bin 953’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 595’e ulaştı. ABD’de Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda bulunurken, salgın nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu.

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(İHA)