ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'deki laboratuvarlarla ilgili endişelerimiz sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs'ün yayılması hakkında Çin'deki laboratuvarlar konusunda hala endişeli olduklarını ve 'dünyanın salgının orada nasıl başladığını anlamak zorunda olduğunu' söyledi.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin enfekte olduğu ve neredeyse 200 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgın nedeniyle karşılıklı suçlamalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olan Çin'in Vuhan şehrinde bulunan bir laboratuvarın salgının kaynağı olup olmadığını araştırdıklarını açıklamıştı. Söz konusu laboratuvarın direktörü ise iddiaları birçok defa reddetmişti.

Pompeo ise Fox News'e verdiği röportajda Çin'deki laboratuvarlarla ilgili endişelerin sürdüğünü belirterek "Çin Komünist Partisi'nin bu laboratuvarlarda dönen işlerle ilgili her şeyi söylemediği konusunda endişelerim var" ifadesini kullandı. Pompeo, Çinli yetkililerin bilgileri paylaşmadığını ve Amerikalı uzmanların erişimine açmadığını ekledi.