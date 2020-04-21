Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Yeni tip Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

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Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs'ün bir laboratuvarda üretildiğiyle ilgili iddialara cevap verdi.

DSÖ, ellerindeki bütün kanıtların virüsün bir laboratuvarda üretilmediğini veya manipüle edilmediğini gösterdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada ellerindeki tüm kanıtların virüsün hayvan kaynaklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Yapılan basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye fon sağlamayı bırakma kararına da değinildi. DSÖ, ABD'nin destek sağlamamasının kendilerine ne kadar zarar vereceğini incelemekte olduklarını ve oluşan boşlukları partnerleriyle doldurmaya çalışacaklarını belirtti.