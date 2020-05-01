Trump, istihbarat servisleriyle çelişti; elinde Koronavirüs'ün laboratuvarda üretildiğine dair kanıt olduğunu iddia etti

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ABD Başkanı Donald Trump, kendi istihbarat kurumlarıyla çelişerek yeni tip Koronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentinden üretildiğine dair kanıt gördüğünü söyledi, detayları sunmadı.

Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'daki brifingden saatler önce Ulusal İstihbarat Direktörü'nün ofisinden yapılan açıklamayla çelişiyor. Açıklamada ABD'nin istihbarat kurumlarının bilim insanlarının "bu virüsün insan yapımı olmadığı" görüşüne katıldığı ancak Covid-19'un "İnsanlara hayvanlardan mı geçtiği yoksa salgının Vuhan'da bir laboratuvar kazasıyla mı başladığının" detaylı bir şekilde araştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Bu açıklamadan sonra bir gazeteci, Trump'a düzenlediği Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü brifinginde, "Virüsün bir laboratuvarda geliştirdiğine dair kanıt gördünüz mü?" diye sordu. ABD lideri yanıt olarak, "Evet gördüm" dedi.

Trump ayrıca durumla ilgili "birçok teorisi" olduğunu ancak ileride Pekin'in virüsün kökenleriyle ilgili açıklama yapacağını düşündüğünü ifade etti.

Trump, söylediklerinin detaylandırılması istenince, "Size bunu söyleyemem. Size bunu söyleme iznim yok" ifadelerini kullandı.

CNN'in aktardığına göre hükûmet yetkilileri, istihbarat kurumlarına "virüs kaynağının Çin'de bir laboratuvar olduğu" iddiasını incelemesi için baskı yapıyordu.

İddiaların merkezindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü, geçen günlerde virüsün burada meydana gelen bir kaza sonucunda yayıldığı iddialarını yalanladı. Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı Direktörü Yuan Ziming, iddiaların "kötü niyetli" olduğunu ve hiçbir dayanağı olmadığını ifade etti.

Ziming, "Bizim yeni bir Koronavirüs dizayn edip üretme kabiliyetimiz ve niyetimiz yok" dedi.