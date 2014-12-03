ABD basını Putin'in Türkiye ziyaretini nasıl yorumladı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’ya tarihi bir ziyaret yaparak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Türkiye'ye doğalgazda yüzde altı indirim yapılması gibi birçok ticari anlaşmaya imza atılırken, en çok tartışılan konulardan biri de, Putin'in "Güney Akım" petrol boru hattı projesini Doğu Avrupa yerine Türkiye'den geçirmeyi teklif etmesiydi. Başta bu konu olmak üzere iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar dış basında da geniş yer buldu. Aralarında New York Times, Wall Street Journal, Reuters gibi saygın medya kuruluşların da bulunduğu ABD basınında öne çıkanlar ana başlıklarla şöyle:

New York Times: Bir kazanan varsa o da Türkiye

New York Times, Putin ve Erdoğan'ın birçok alanda mutabakat sağlamasını manşetten verdi ve "Eğer bir kazanan varsa o da Türkiye" ifadesini kullandı.

Putin'in Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın mevcut şartlar altında Bulgaristan yerine Türkiye'den geçebileceğine yönelik açıklamalarına dikkati çeken New York Times, boru hattının güzergahında yapılacak değişikliğin Rusya yönetimi için "nadir bir diplomatik yenilgi" olacağı değerlendirmesini yaptı.

Buna karşın, Moskova'nın bu girişiminin, Avrupa Birliği ve ABD için "nadir bir zafer" olarak nitelendirildiği haberde, Washington ve Brüksel'in Güney Akım Projesi'ne, Rusya'nın bölgedeki en büyük enerji tedarikçisi olmasını engellemek için karşı çıktıkları belirtildi.

Rusya ile AB arasındaki ilişkiler, Doğu Ukrayna ve Kırım'da yaşanan olayların ardından bozulurken, ABD ve Avrupa'nın, Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla durma noktasına gelmişti.New York Times, ayrıca Rusya'dan Türkiye'ye ulaştırılan doğalgaz fiyatının düşürülmesi ve transit hacminin yaklaşık 3 milyar metreküp artırılmasına yönelik anlaşmaların Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

AP: Türkiye ve Rusya doğalgaz pazarını sarsacak

Associated Press (AP) anlaşmaları, "Türkiye ve Rusya doğalgaz pazarını sarsacak" başlığıyla verirken, Güney Akım Projesi kapsamındaki boru hatlarının Türkiye'den geçmesinin ülkeyi büyük bir enerji terminaline dönüştüreceğine işaret etti.

Bölgedeki diğer ülkeler ve AB liderlerinin boru hattının güzergahına ilişkin değişikliğin politik ve finansal sonuçlarını tarttığını belirten AP, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın projeyle ilgili son sözü söylemek için henüz erken olduğu yönündeki açıklamalarına da yer verdi.

Reuters: Putin blöf mü yapıyor?

Reuters haber ajansı ise yaklaşık 40 milyar dolarlık Güney Akım Projesi'nin AB ve Rusya arasındaki kriz nedeniyle iptal olduğunu kaydederken, Rusya'nın projeye yeni ortak olarak Türkiye'yi seçtiğini yazdı.

Rus Enerji şirketi Gazprom CEO'su Aleksey Miller'ın Türkiye'de 63 milyar metreküp kapasiteli yeni bir boru hattı inşa edileceğine ilişkin açıklamalarının yer aldığı haberde, Putin'in Güney Akım konusunda "blöf yapıp yapmadığı" sorgulandı.

Güney Akım Projesi'nin AB üyesi olmayan Türkiye'den geçmesiyle ilgili girişimlerin "politik bir taktik" olarak algılandığına işaret eden Reuters, Rusya'nın Türkiye'ye sattığı gaz fiyatında indirime gitmesinin de projeye yönelik kuşkuları artırdığını öne sürdü.

WSJ: Putin blöf mü yapıyor?

Öte yandan, Wall Street Journal, Putin'in Güney Akım Projesi'nin güzergahına yönelik kararını "sürpriz" olarak niteledi ve bunun Avrupa'yı karmaşık bir duruma düşürdüğünü savundu.

Brüksel'in Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalarına atıfta bulunulan haberde, Avrupa'nın alternatif tedarikçiler bulana kadar Rus gazına ihtiyaç duyacağı iddiasına da yer verildi.

Ayrıca, Avusturya enerji şirketi OMV Başkanı Gerhard Roiss, Putin'in, Güney Akım Doğalgaz Hattı Projesi'ne devam etmeyeceklerini açıklaması hakkında konuştu.

"Avrupa için üzücü bir gelişme" diyen Roiss, "Bu, Avrupa için üzücü bir gelişmedir çünkü Avrupa'nın Rus gazına ihtiyacı vardır. Avrupa, Rus gazı olmadan yapamaz" ifadelerini kullandı.