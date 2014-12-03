T24 LogoT24 Logo
Dünya

Financial Times: Putin'in Türkiye teklifi Avrupayı şaşkına uğrattı

Putin, 'Güney Akım' petrol boru hattı projesini Doğu Avrupa yerine Türkiye'den geçirmeyi teklif etti

03 Aralık 2014 10:56

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın "Güney Akım" petrol boru hattı projesini Doğu Avrupa yerine Türkiye'den geçirme planını, daha önce plana dahil olan ülkelerin büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını yazıyor.

Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın projenin iptal edilmesiyle ilgili daha önce haberdar edilmediğini yazan gazete, bu ülkelerin projeye daha önce önemli ölçüde finansal ve siyasi yatırımda bulunduklarını da hatırlatıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya'nın doğalgaz monopolü Gazprom tarafından planlanan projede, Rus doğalgazını Ukrayna'yı saf dışı bırakarak Avrupa'ya getirmek planlanıyordu.

Avrupa Birliği ise, Rusya'ya doğalgaz tekeli vermekten endişelendiği için diğer doğalgaz firmalarının da boru hattına girişini talep ediyordu.

Gazprom'un hem üretici hem de boru hattı sahibi olmasının "AB rekabet kurallarını ihlal ettiği" öne sürülüyordu.

Öte yandan Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler projeyi destekliyor ve projeyi "enerji güvenliklerini artıran bir adım" olarak görüyordu.

Ayrıca ülkelerindne geçen doğalgazdan kazanç sağlamayı bekliyorlardı.

Bu ülkeler geçen yıl da AB tarafından desteklenen ve Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğalgaz taşımayı hedefleyen boru hattı projesinin iptal edilmesi nedeniyle benzer bir fırsatı kaçırmıştı.

ETİKETLER

putingüney akımdoğalgazprojetürkiyeteklifdoğu avrupa

İlgili Haberler

Putin 10 bakanıyla Türkiye'de; gündem Suriye, Ukrayna, enerji ve ticaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti Anıtkabir'le başladı

Putin: 1 Ocak'tan itibaren doğalgazda yüzde 6 indirim sağlayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin talebi üzerine 3 milyon metreküp ilave gaz sağlayacaklarını açıkladı

Times: Putin Türkiye'ye yaptığı teklifle Avrupa'ya doğalgaz savaşı ilan etti

İngiliz Times gazetesi, Putin'in Türkiye ziyareti sonrası Moskova ile Ankara'nın yakınlaşabileceğini yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24