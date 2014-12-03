Financial Times: Putin'in Türkiye teklifi Avrupayı şaşkına uğrattı

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın "Güney Akım" petrol boru hattı projesini Doğu Avrupa yerine Türkiye'den geçirme planını, daha önce plana dahil olan ülkelerin büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını yazıyor.

Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın projenin iptal edilmesiyle ilgili daha önce haberdar edilmediğini yazan gazete, bu ülkelerin projeye daha önce önemli ölçüde finansal ve siyasi yatırımda bulunduklarını da hatırlatıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya'nın doğalgaz monopolü Gazprom tarafından planlanan projede, Rus doğalgazını Ukrayna'yı saf dışı bırakarak Avrupa'ya getirmek planlanıyordu.

Avrupa Birliği ise, Rusya'ya doğalgaz tekeli vermekten endişelendiği için diğer doğalgaz firmalarının da boru hattına girişini talep ediyordu.

Gazprom'un hem üretici hem de boru hattı sahibi olmasının "AB rekabet kurallarını ihlal ettiği" öne sürülüyordu.

Öte yandan Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler projeyi destekliyor ve projeyi "enerji güvenliklerini artıran bir adım" olarak görüyordu.

Ayrıca ülkelerindne geçen doğalgazdan kazanç sağlamayı bekliyorlardı.

Bu ülkeler geçen yıl da AB tarafından desteklenen ve Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğalgaz taşımayı hedefleyen boru hattı projesinin iptal edilmesi nedeniyle benzer bir fırsatı kaçırmıştı.