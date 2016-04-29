AB Bakanı: Kolluk Gözetim Kanunu tamamlanınca vize muafiyeti için üzerimize düşeni yapmış olacağız

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Meclis’te çıkan kavgadan sonra yarıda kalan 'Kolluk Gözetim Kanunu'nun görüşülmesinin “tamamlanması halinde Türkiye’nin AB'ye karşı vize muafiyetine dair üzerine düşeni yapmış olacağını” söyledi. Görüşmeler sırasında Roboski’de 34 akrabası TSK uçaklarının bombardımanıyla öldürülen HDP Milletvekili Ferhat Encü’nün “Güneydoğu’da öldürülen sivilleri ve çocukları anıyorum” demesinin ardından AKP’li milletvekillerinin üstüne yürümesiyle ve sonrasında çıkan kavgayla ‘kolluk kuvvetlerine’ dair kanun tasarısı görüşmeleri yarıda kalmıştı.

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NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bozkır, AB Komisyonu'nun 4 Mayıs'ta vize muafiyetiyle ilgili açıklayacağı üçüncü ve son raporu hakkında, "Kolluk Gözetim Kanunu'nun dün gece görüşülmesi tamamlansaydı bugün itibariyle Türkiye üzerine düşen bölümü karşılamış olacaktı. Bitmiş olacaktı. Üç maddesi geçti. Maalesef tüm süreç zarfında muhalefet partileri sürecin başından bütün desteği vereceklerini vadetmiş olmalarına rağmen, maalesef destek alınmadığı gibi Meclis'te süre uzatmalar, engellemelerle karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Geri kalan on madde Pazartesi

“Hükümetin ve bakanlıkların attığı adımların olduğunu” dile getiren Bozkır, "Kolluk Gözetim Yasası'nın kalan 10 küsur maddesi de inşallah pazartesi günü çıkacak. Ama artık çıktı diye addedebiliriz. Ondan sonra bizim bakımımızdan 72 beklenti karşılanmış oluyor" dedi.

"Hiç hesapta olmayan, hiç beklenmedik bir durum ortaya çıkmazsa, 4 Mayıs'ta AB Komisyonu raporunun vizenin kalkması yönünde bir tavsiye kararını içerecek şekilde çıkacağını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin vize serbestisi için ihtiyaç duyulan kriterlerin ne kadarını sağlandığı yönündeki soruya Bozkır, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ona bağlı protokolün onaylanmasıyla 9 beklentinin karşılandığını belirtti.

"Geri Kabul Anlaşmasının yürürlükten kaldırılacağı 2013 yılından beri bellidir"

"AB Komisyonu, vize muafiyetiyle ilgili üçüncü ve son raporunu 4 Mayıs'ta açıklayacak. Ardından konu AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosuna gelecek. Bu süreçte bir sıkıntı bekleniyor mu?" sorusuna ise Bozkır, AB'de hiçbir sürecin kolay yürümediğine dikkati çekti.

AB Komisyonu'nun ilk defa 72 beklentiyi değerlendirecek bir rapor yayınlamadığını, aylardır sürekli toplantılar yaptıklarını dile getiren Bozkır, "Şu anda iki taraf da nereye, hangi tabloya baktığını biliyor. Bu nedenle, hiç hesapta olmayan, hiç beklenmedik bir durum ortaya çıkmazsa salı günü AB Komisyonu raporunun vizenin kalkması yönünde bir tavsiye kararını içerecek şekilde çıkacağını bekliyoruz. Ondan sonra bu Konsey'de de değerlendirilecek. Oybirliği kararı gerekmiyor. Dolayısıyla nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Bu da kararın alınabilmesi bakımından olumlu bir tablo. Şahsen, haziran sonundan önce bu sürecin olumlu şekilde tamamlanacağını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen bölgesine vizesiz giriş kararının alınacağını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin bu süreçte Avrupa Parlamentosuna yönelik çalışmalarının olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bozkır, AB Komisyonu raporu çıktıktan sonraki hafta Strazburg ve Brüksel'e gideceğini kaydetti.

Bozkır, "Geri Kabul Anlaşması ve vizenin kalkması birbirine bağlıdır. 2013 Aralık ayında bu anlaşma imzalandığı andan itibaren bağlıdır. Şayet vize kalkmaması gibi bir durum olursa, Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlükten kaldırılacağı 2013 yılından beri bellidir. Bugünkü tabloda da, biz bunu bir tehdit olarak veya herhangi bir baskı aracı olarak değil ama bu anlaşmanın tablosu Geri Kabul Anlaşması ve vizenin kalkması yan yanadır. Sanırım, ikisi yürürlüğe birlikte girecektir." diye konuştu.